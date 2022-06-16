Плоскогубцы Вихрь (200 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/8
Арт. О00000006421
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
С этим товаром смотрят
- Плоскогубцы Вихрь 73/6/3/8 200 мм - удобный инструмент для слесарно-монтажных работ.
Преимущества
- Лезвия никелированные, рукоятки из двухкомпонентного материала и не скользят в руках
- Эргономичная конструкция обеспечивает надежный захват деталей