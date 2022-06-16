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Плоскогубцы Вихрь (200 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/8
5.0
2
Найти аналог
Плоскогубцы
    Плоскогубцы Вихрь (200 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/8
    Арт. О00000006421
    5.0
    2
    Плоскогубцы Вихрь (200 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/8
    Плоскогубцы Вихрь (200 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/8
    Плоскогубцы Вихрь (200 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/8
    Плоскогубцы Вихрь (200 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/8
    Плоскогубцы Вихрь (200 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/8
      Плоскогубцы Вихрь (200 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/8
      Плоскогубцы Вихрь (200 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/8
      Плоскогубцы Вихрь (200 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/8
      Плоскогубцы Вихрь (200 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/8
      Плоскогубцы Вихрь (200 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/8

      Плоскогубцы Вихрь (200 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006421
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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