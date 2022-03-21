Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (160 мм) 22025-1-16

Преимущества

Длина 160 мм

Режущие кромки и поверхность губок дополнительно закалены током высокой частоты

Плоскогубцы 160 мм ЗУБР МАСТЕР 22025-1-16 - это профессиональный инструмент длиной 160 мм, который предназначен для зажима деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Плоскогубцы имеют небольшой вес и малые габариты, поэтому их удобно хранить.