Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (160 мм) 22025-1-16
Арт. Х1307294
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|сталь
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- Плоскогубцы 160 мм ЗУБР МАСТЕР 22025-1-16 - это профессиональный инструмент длиной 160 мм, который предназначен для зажима деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Плоскогубцы имеют небольшой вес и малые габариты, поэтому их удобно хранить.
Преимущества
- Длина 160 мм
- Режущие кромки и поверхность губок дополнительно закалены током высокой частоты