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Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (160 мм) 22025-1-16
5.0
2
Найти аналог
Плоскогубцы
    Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (160 мм) 22025-1-16
    Арт. Х1307294
    5.0
    2
    Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (160 мм) 22025-1-16
    Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (160 мм) 22025-1-16
      Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (160 мм) 22025-1-16
      Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (160 мм) 22025-1-16

      Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (160 мм) 22025-1-16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1307294
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоскогубцы 160 мм ЗУБР МАСТЕР 22025-1-16 - это профессиональный инструмент длиной 160 мм, который предназначен для зажима деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Плоскогубцы имеют небольшой вес и малые габариты, поэтому их удобно хранить.

        Преимущества

        • Длина 160 мм
        • Режущие кромки и поверхность губок дополнительно закалены током высокой частоты