Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (180мм) 22025-1-18

Преимущества

Режущие кромки и поверхность губок дополнительно закалены током высокой частоты с целью увеличения ресурса

Длина инструмента составляет 180 мм

Плоскогубцы 180мм ЗУБР МАСТЕР 22025-1-18 - это усовершенствованные плоскогубцы длиной 180 мм, которые предназначены для фиксирования различного материала, перекусывания проволоки и т.п. Имеют небольшой размер, поэтому их удобно хранить.