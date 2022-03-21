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Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (180мм) 22025-1-18
5.0
2
550 ₽
Плоскогубцы
    Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (180мм) 22025-1-18
    Арт. Х1307295
    5.0
    2
    Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (180мм) 22025-1-18
    Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (180мм) 22025-1-18
      Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (180мм) 22025-1-18
      Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (180мм) 22025-1-18

      Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (180мм) 22025-1-18

      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1307295
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоскогубцы 180мм ЗУБР МАСТЕР 22025-1-18 - это усовершенствованные плоскогубцы длиной 180 мм, которые предназначены для фиксирования различного материала, перекусывания проволоки и т.п. Имеют небольшой размер, поэтому их удобно хранить.

        Преимущества

        • Режущие кромки и поверхность губок дополнительно закалены током высокой частоты с целью увеличения ресурса
        • Длина инструмента составляет 180 мм