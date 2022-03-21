Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (180мм) 22025-1-18
Арт. Х1307295
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|инструментальная сталь
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- Плоскогубцы 180мм ЗУБР МАСТЕР 22025-1-18 - это усовершенствованные плоскогубцы длиной 180 мм, которые предназначены для фиксирования различного материала, перекусывания проволоки и т.п. Имеют небольшой размер, поэтому их удобно хранить.
Преимущества
- Режущие кромки и поверхность губок дополнительно закалены током высокой частоты с целью увеличения ресурса
- Длина инструмента составляет 180 мм