Двухрядный плоскорез без сцепки ОФ000045688 010603 (Целина, Каскад, Кадви, Нева)

Преимущества

Ширина - 700 мм

Высота - 452 мм

Длина - 280 мм

Вес - 8,24 кг

Плоскорез двухрядный Целина 011603 предназначен для мотоблоков Целина, Каскад, Нева. Применяется для срезания сорняков в междурядьях, а также для рыхления почвы. Устройство крепится на мотоблок при помощи сцепки, приобретаемой отдельно.