Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Двухрядный плоскорез без сцепки ОФ000045688 010603 (Целина, Каскад, Кадви, Нева)
4.5
2
Найти аналог
Пропольники
    Двухрядный плоскорез без сцепки ОФ000045688 010603 (Целина, Каскад, Кадви, Нева)
    Арт. X190394431
    4.5
    2
    Двухрядный плоскорез без сцепки ОФ000045688 010603 (Целина, Каскад, Кадви, Нева)

      Двухрядный плоскорез без сцепки ОФ000045688 010603 (Целина, Каскад, Кадви, Нева)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394431
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		пропольник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плоскорез двухрядный Целина 011603 предназначен для мотоблоков Целина, Каскад, Нева. Применяется для срезания сорняков в междурядьях, а также для рыхления почвы. Устройство крепится на мотоблок при помощи сцепки, приобретаемой отдельно.

        Преимущества

        • Ширина - 700 мм
        • Высота - 452 мм
        • Длина - 280 мм
        • Вес - 8,24 кг