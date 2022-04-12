Однорядный плоскорез без сцепки ОФ000045686 011601 (Целина, Каскад, Нева)
Арт. X190394432
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|пропольник
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Количество предметов, шт
|1
- Плоскорез однорядный Целина 011601 предназначен для мотоблоков Целина, Каскад, Нева. Применяется для срезания сорняков в междурядьях, а также для рыхления почвы. Устройство крепится на мотоблок при помощи сцепки, приобретаемой отдельно.
Преимущества
- Ширина - 225 мм
- Высота - 452 мм
- Длина - 280 мм
- Вес - 2,6 кг