Однорядный плоскорез без сцепки ОФ000045686 011601 (Целина, Каскад, Нева)

Преимущества

Ширина - 225 мм

Высота - 452 мм

Длина - 280 мм

Вес - 2,6 кг

Плоскорез однорядный Целина 011601 предназначен для мотоблоков Целина, Каскад, Нева. Применяется для срезания сорняков в междурядьях, а также для рыхления почвы. Устройство крепится на мотоблок при помощи сцепки, приобретаемой отдельно.