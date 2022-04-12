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Однорядный плоскорез без сцепки ОФ000045686 011601 (Целина, Каскад, Нева)
5.0
1
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Пропольники
    Однорядный плоскорез без сцепки ОФ000045686 011601 (Целина, Каскад, Нева)
    Арт. X190394432
    5.0
    1
    Однорядный плоскорез без сцепки ОФ000045686 011601 (Целина, Каскад, Нева)
    Однорядный плоскорез без сцепки ОФ000045686 011601 (Целина, Каскад, Нева)
      Однорядный плоскорез без сцепки ОФ000045686 011601 (Целина, Каскад, Нева)
      Однорядный плоскорез без сцепки ОФ000045686 011601 (Целина, Каскад, Нева)

      Однорядный плоскорез без сцепки ОФ000045686 011601 (Целина, Каскад, Нева)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394432
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		пропольник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плоскорез однорядный Целина 011601 предназначен для мотоблоков Целина, Каскад, Нева. Применяется для срезания сорняков в междурядьях, а также для рыхления почвы. Устройство крепится на мотоблок при помощи сцепки, приобретаемой отдельно.

        Преимущества

        • Ширина - 225 мм
        • Высота - 452 мм
        • Длина - 280 мм
        • Вес - 2,6 кг