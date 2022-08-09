Плоскошлифмашина Fubag JS17595
Арт. fubag_729
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|200x130x110
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Давление, бар
|6.3
- Плоскошлифмашина FUBAG JS17595 100183 предназначена для снятия верхнего слоя с различных поверхностей. Корпус изготовлен из металла и обеспечивает надежную защиту внутренних узлов от механических повреждений. Шлифлист надежно крепится к подошве с помощью специальных зажимов.
Преимущества
- Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
- Металлический корпус - для долгого срока службы плоскошлифмашины FUBAG JS17595 100183
- Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени