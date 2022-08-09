Преимущества

Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Металлический корпус - для долгого срока службы плоскошлифмашины FUBAG JS17595 100183

Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени

Плоскошлифмашина FUBAG JS17595 100183 предназначена для снятия верхнего слоя с различных поверхностей. Корпус изготовлен из металла и обеспечивает надежную защиту внутренних узлов от механических повреждений. Шлифлист надежно крепится к подошве с помощью специальных зажимов.