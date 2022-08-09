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Плоскошлифмашина Fubag JS17595
5.0
1
Найти аналог
Вибрационные пневмошлифмашины
    Плоскошлифмашина Fubag JS17595
    Арт. fubag_729
    5.0
    1
    Плоскошлифмашина Fubag JS17595
    Плоскошлифмашина Fubag JS17595
    Плоскошлифмашина Fubag JS17595
    Плоскошлифмашина Fubag JS17595
    Плоскошлифмашина Fubag JS17595
    Плоскошлифмашина Fubag JS17595
    Плоскошлифмашина Fubag JS17595
      Плоскошлифмашина Fubag JS17595
      Плоскошлифмашина Fubag JS17595
      Плоскошлифмашина Fubag JS17595
      Плоскошлифмашина Fubag JS17595
      Плоскошлифмашина Fubag JS17595
      Плоскошлифмашина Fubag JS17595
      Плоскошлифмашина Fubag JS17595

      Плоскошлифмашина Fubag JS17595

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_729
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		200x130x110
      Давление, бар
      		6.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Плоскошлифмашина FUBAG JS17595 100183 предназначена для снятия верхнего слоя с различных поверхностей. Корпус изготовлен из металла и обеспечивает надежную защиту внутренних узлов от механических повреждений. Шлифлист надежно крепится к подошве с помощью специальных зажимов.

        Преимущества

        • Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
        • Металлический корпус - для долгого срока службы плоскошлифмашины FUBAG JS17595 100183
        • Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени