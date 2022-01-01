Плоскошлифовальный станок Stalex MSG-818A
Арт. stalex_7461
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Потребляемая мощность, Вт
|1500
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Напряжение сети, В
|380
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Тип станка
|точильно-шлифовальный
- Плоскошлифовальный станок Stalex MSG-818A 10401016 предназначен для абразивной или чистовой обработки черных металлов. Модель имеет надежную конструкцию, устойчивую к нагрузкам, станина выполнена из высокопрочного чугуна, стенки усилены ребрами жесткости. Ходовой винт и направляющие смазываются автоматически, что обеспечивает удобство в эксплуатации. Богатая комплектация значительно расширяет возможности станка.
Преимущества
- Станина станка отлита из высококачественного чугуна с толстыми стенками и усиленными ребрами жесткости
- Шпиндель опирается на точные подшипники, установленные с предварительным натягом, что позволяет выполнять точные операции шлифования
- Автоматическая система смазки, обеспечивает достаточную смазку ходового винта и направляющих
- Максимально возможная стандартная комплектация позволяет широко использовать возможности станка