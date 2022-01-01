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Плоскошлифовальный станок Stalex MSG-818A
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Шлифовальные станки
    Плоскошлифовальный станок Stalex MSG-818A
    Арт. stalex_7461
    Плоскошлифовальный станок Stalex MSG-818A

      Плоскошлифовальный станок Stalex MSG-818A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_7461

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Родина бренда
      		Россия
      Потребляемая мощность, Вт
      		1500
      Напряжение сети, В
      		380
      Тип станка
      		точильно-шлифовальный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Плоскошлифовальный станок Stalex MSG-818A 10401016 предназначен для абразивной или чистовой обработки черных металлов. Модель имеет надежную конструкцию, устойчивую к нагрузкам, станина выполнена из высокопрочного чугуна, стенки усилены ребрами жесткости. Ходовой винт и направляющие смазываются автоматически, что обеспечивает удобство в эксплуатации. Богатая комплектация значительно расширяет возможности станка.

        Преимущества

        • Станина станка отлита из высококачественного чугуна с толстыми стенками и усиленными ребрами жесткости
        • Шпиндель опирается на точные подшипники, установленные с предварительным натягом, что позволяет выполнять точные операции шлифования
        • Автоматическая система смазки, обеспечивает достаточную смазку ходового винта и направляющих
        • Максимально возможная стандартная комплектация позволяет широко использовать возможности станка