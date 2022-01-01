Плоскошлифовальный станок Stalex MSG-818A 10401016 предназначен для абразивной или чистовой обработки черных металлов. Модель имеет надежную конструкцию, устойчивую к нагрузкам, станина выполнена из высокопрочного чугуна, стенки усилены ребрами жесткости. Ходовой винт и направляющие смазываются автоматически, что обеспечивает удобство в эксплуатации. Богатая комплектация значительно расширяет возможности станка.

Преимущества