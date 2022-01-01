Плоскошлифовальный станок Stalex SG-2550AHD

Преимущества

Станина станка отлита из высококачественного чугуна с толстыми стенками, отшлифована и отшабрена, усилена ребрами жесткости

Шпиндель опирается на точные подшипники, установленные с предварительным натягом, что позволяет выполнять точные операции шлифования

Автоматическая система смазки, обеспечивает достаточную смазку ходового винта и направляющих

Максимально возможная стандартная комплектация позволяет широко использовать возможности станка

Выносной пульт управления PLC контроллер

ШВП на поперечном перемещении

Электрокомпоненты Siemens

Изготовлен по стандартам CE

Станок предназначен для чистовой обработки в ручном и автоматическом режиме методом шлифования черных металлов, а также материалов, поддающихся абразивной обработке.