Плуг для культиватора 02 01 31 00 00 (Caiman, Pubert , Stiga, Patriot

Плуг 02.01.31.00.00 ВРМЗ является навесным оборудованием к мотокультиваторам:
Нева МК-100 (МК-70, МК-80, МКМ-75)
Patriot Garden T 6,5/900 FB PG Florida
Patriot T 6585P Dallas-2, Patriot T 7085 P Oregon
Patriot Vegas 7 (мотокультиваторная навеска)
Patriot ВККП-7.0_850 Крот
Patriot Т 7,0/1000 2FB PG Nevada (мотокультиваторная навеска)
Patriot Т 7,0/1000 2FB PG Nevada Comfort (мотокультиваторная навеска)
Caiman (Compact, Eco, Elite, Primo, Promo), Husqvarna (T 50 RS, T 560 RS, TF 334)
MasterYard Quatro Junior V2 65L TWK+ (мотокультиваторный вариант орудий), предназначен для вспашки почвы (крошения и оборота пахотного слоя).
Преимущества
- Рекомендуется использовать плуги на ранее обрабатываемых и лёгких почвах.
- Наибольшая ширина захвата 15 см.
- Наибольшая глубина вспашки 20 см