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Плуг для культиватора 02 01 31 00 00 (Caiman, Pubert , Stiga, Patriot
Найти аналог
Навесное оборудование
    Плуг для культиватора 02 01 31 00 00 (Caiman, Pubert , Stiga, Patriot
    Арт. X190394168
    Плуг для культиватора 02 01 31 00 00 (Caiman, Pubert , Stiga, Patriot

      Плуг для культиватора 02 01 31 00 00 (Caiman, Pubert , Stiga, Patriot

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394168

      Характеристики

      Производитель
      		Unisaw
      Тип навесного оборудования
      		плуг
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плуг 02.01.31.00.00 ВРМЗ является навесным оборудованием к мотокультиваторам:
        Нева МК-100 (МК-70, МК-80, МКМ-75)
        Patriot Garden T 6,5/900 FB PG Florida
        Patriot T 6585P Dallas-2, Patriot T 7085 P Oregon
        Patriot Vegas 7 (мотокультиваторная навеска)
        Patriot ВККП-7.0_850 Крот
        Patriot Т 7,0/1000 2FB PG Nevada (мотокультиваторная навеска)
        Patriot Т 7,0/1000 2FB PG Nevada Comfort (мотокультиваторная навеска)
        Caiman (Compact, Eco, Elite, Primo, Promo), Husqvarna (T 50 RS, T 560 RS, TF 334)
        MasterYard Quatro Junior V2 65L TWK+ (мотокультиваторный вариант орудий), предназначен для вспашки почвы (крошения и оборота пахотного слоя).

        Преимущества

        • Рекомендуется использовать плуги на ранее обрабатываемых и лёгких почвах.
        • Наибольшая ширина захвата 15 см.
        • Наибольшая глубина вспашки 20 см