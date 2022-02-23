Плуг Фаворит 0101300000 без сцепки
Арт. X19092179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|плуг
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Количество предметов, шт
|1
- Плуг Н ВРМЗ 01.01.30.00.00 применяется в работе с мотоблоками Салют; Нева; Фаворит; Мул; Каскад; Ока; Агро; МТЗ; Хонда; Pubert Quatro и мотокультиваторами Крот; Тарпан; Мастер; МК Мини Нева; DDE; Viking; Pubert; Hobby; Lilli; MTD; Partner; Sun Guarden; Eurosystems; Stiga Silex; Flying Eagle. Предназначен для перемешивания плодородного слоя почвы. Плуги, применяемые в работе с мотоблоками, рекомендуется использовать на ранее обработанной почве. Плуг крепится на мотоблок при помощи сцепки, приобретаемой отдельно.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы