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Плуг Фаворит 0101300000 без сцепки
5.0
2
Найти аналог
Плуги
    Плуг Фаворит 0101300000 без сцепки
    Арт. X19092179
    5.0
    2
    Плуг Фаворит 0101300000 без сцепки

      Плуг Фаворит 0101300000 без сцепки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092179
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Фаворит
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		плуг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плуг Н ВРМЗ 01.01.30.00.00 применяется в работе с мотоблоками Салют; Нева; Фаворит; Мул; Каскад; Ока; Агро; МТЗ; Хонда; Pubert Quatro и мотокультиваторами Крот; Тарпан; Мастер; МК Мини Нева; DDE; Viking; Pubert; Hobby; Lilli; MTD; Partner; Sun Guarden; Eurosystems; Stiga Silex; Flying Eagle. Предназначен для перемешивания плодородного слоя почвы. Плуги, применяемые в работе с мотоблоками, рекомендуется использовать на ранее обработанной почве. Плуг крепится на мотоблок при помощи сцепки, приобретаемой отдельно.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы