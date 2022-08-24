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Плуг к мотоблоку Montana, Detroit, Dakota
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Плуг к мотоблоку Montana, Detroit, Dakota
    Арт. X190394160
    5.0
    1
    Плуг к мотоблоку Montana, Detroit, Dakota

      Плуг к мотоблоку Montana, Detroit, Dakota

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394160
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плуг к мотоблоку Montana PATRIOT предназначен для вспашки тяжелых почв с помощью мотоблоков. Он изготовлен из высокопрочной специальной стали, способной выдержать большие нагрузки. Плуг подходит для первоначальной обработки почвы, давно не используемой, после него остаются большие комья земли. После обработки плугом необходима культивация (рыхление земли). Применяют вместе с грунтозацепами и сцепкой.

        Преимущества

        • Изготовлен из стали
        • Подходит для давно не используемой почвы