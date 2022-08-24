Плуг к мотоблоку Montana, Detroit, Dakota

Преимущества

Изготовлен из стали

Подходит для давно не используемой почвы

Плуг к мотоблоку Montana PATRIOT предназначен для вспашки тяжелых почв с помощью мотоблоков. Он изготовлен из высокопрочной специальной стали, способной выдержать большие нагрузки. Плуг подходит для первоначальной обработки почвы, давно не используемой, после него остаются большие комья земли. После обработки плугом необходима культивация (рыхление земли). Применяют вместе с грунтозацепами и сцепкой.