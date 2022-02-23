Плуг Мобил К ПТ-1-20/2

Преимущества

Лемех плуга изготовлен из специальной конструкционной стали. Применение такой стали значительно увеличивает срок службы плуга, а также улучшает качество пахоты

В конструкции плуга предусмотрен съемный лемех. Это значительно упрощает заточку, а также позволяет менять его при необходимости, без замены всего плуга

Плуг П1-20/2 Мобил К подходит для мотоблоков и мотокультиваторов. Применяется для вспахивания легкой или средней почвы и подготовки ее под посадку. Устройство крепится на мотоблок при помощи сцепки, приобретаемой отдельно.