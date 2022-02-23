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Плуг Мобил К ПТ-1-20/2
5.0
2
Найти аналог
Плуги
    Плуг Мобил К ПТ-1-20/2
    Арт. X19092284
    5.0
    2
    Плуг Мобил К ПТ-1-20/2
    Плуг Мобил К ПТ-1-20/2
      Плуг Мобил К ПТ-1-20/2
      Плуг Мобил К ПТ-1-20/2

      Плуг Мобил К ПТ-1-20/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092284
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		плуг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плуг П1-20/2 Мобил К подходит для мотоблоков и мотокультиваторов. Применяется для вспахивания легкой или средней почвы и подготовки ее под посадку. Устройство крепится на мотоблок при помощи сцепки, приобретаемой отдельно.

        Преимущества

        • Лемех плуга изготовлен из специальной конструкционной стали. Применение такой стали значительно увеличивает срок службы плуга, а также улучшает качество пахоты
        • В конструкции плуга предусмотрен съемный лемех. Это значительно упрощает заточку, а также позволяет менять его при необходимости, без замены всего плуга