Плуг с универсальной сцепкой Нева ПН

Плуг ПН для мотоблоков Нева — приспособление нового поколения, удивляющее своей многофункциональностью. НЕВА ПН подсоединяется к мотоблокам НЕВА и культиватору МК-200 для проведения пахотных работ. Глубоко копать не придется — плуг ПН работает под установленным вручную углом наклона, рыхлит ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы насытить почву кислородом для будущих посевов и обеспечить хороший урожай. Глубина вскапывания доходит до двухсот двадцати миллиметров. Подходит для любых видов земли, при добавлении грузозацепов вспашет даже подзолистые и глинистые почвы. Купить плуг НЕВА ПН — это быстрая настройка и качественная работа. Новейшая система стабилизации исключает наклон мотоблока влево, что только повышает удобство эксплуатации плуга.

Преимущества плуг НЕВА ПН:

Инновационность;

Качество;

Производительность;

Универсальность;

Комфортное использование.

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