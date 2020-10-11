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Плуг с универсальной сцепкой Нева ПН
5.0
1
Найти аналог
Плуги
    Плуг с универсальной сцепкой Нева ПН
    Арт. X190394427
    5.0
    1
    Плуг с универсальной сцепкой Нева ПН
    Плуг с универсальной сцепкой Нева ПН
    Плуг с универсальной сцепкой Нева ПН
    Плуг с универсальной сцепкой Нева ПН
      Плуг с универсальной сцепкой Нева ПН
      Плуг с универсальной сцепкой Нева ПН
      Плуг с универсальной сцепкой Нева ПН
      Плуг с универсальной сцепкой Нева ПН

      Плуг с универсальной сцепкой Нева ПН

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394427
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		плуг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Плуг ПН для мотоблоков Нева — приспособление нового поколения, удивляющее своей многофункциональностью. НЕВА ПН подсоединяется к мотоблокам НЕВА и культиватору МК-200 для проведения пахотных работ. Глубоко копать не придется — плуг ПН работает под установленным вручную углом наклона, рыхлит ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы насытить почву кислородом для будущих посевов и обеспечить хороший урожай. Глубина вскапывания доходит до двухсот двадцати миллиметров. Подходит для любых видов земли, при добавлении грузозацепов вспашет даже подзолистые и глинистые почвы. Купить плуг НЕВА ПН — это быстрая настройка и качественная работа. Новейшая система стабилизации исключает наклон мотоблока влево, что только повышает удобство эксплуатации плуга.

        Преимущества плуг НЕВА ПН:

        • Инновационность;
        • Качество;
        • Производительность;
        • Универсальность;
        • Комфортное использование.

        Комплектация:

        • Распорка;
        • Кронштейн;
        • Стойка;
        • Полевая доска;
        • Отвал;
        • Лемех;
        • Корпус;
        • Руководство по эксплуатации.