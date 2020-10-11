Плуг с универсальной сцепкой Нева ПН
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|плуг
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Количество предметов, шт
|1
Плуг ПН для мотоблоков Нева — приспособление нового поколения, удивляющее своей многофункциональностью. НЕВА ПН подсоединяется к мотоблокам НЕВА и культиватору МК-200 для проведения пахотных работ. Глубоко копать не придется — плуг ПН работает под установленным вручную углом наклона, рыхлит ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы насытить почву кислородом для будущих посевов и обеспечить хороший урожай. Глубина вскапывания доходит до двухсот двадцати миллиметров. Подходит для любых видов земли, при добавлении грузозацепов вспашет даже подзолистые и глинистые почвы. Купить плуг НЕВА ПН — это быстрая настройка и качественная работа. Новейшая система стабилизации исключает наклон мотоблока влево, что только повышает удобство эксплуатации плуга.
Преимущества плуг НЕВА ПН:
- Инновационность;
- Качество;
- Производительность;
- Универсальность;
- Комфортное использование.
Комплектация:
- Распорка;
- Кронштейн;
- Стойка;
- Полевая доска;
- Отвал;
- Лемех;
- Корпус;
- Руководство по эксплуатации.