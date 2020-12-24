Плуг оборотный 00.01.70.00.00 ( под сцепку Н )

Преимущества

Во время работы один из корпусов обрабатывает почву, при этом второй корпус зафиксирован в верхнем положении

После прохода до конца участка плуг переворачивается, и работа продолжается в обратном направлении

Борозда при каждом новом проходе имеет отвал в одну сторону. Это позволяет избежать появления гребня. В результате такой обработки поверхность участка приобретает однородную и ровную структуру

Плуг оборотный предназначен для вспашки окультуренной и легкой почвы. Агрегат устанавливается на мотоблоки «НЕВА» и мотокультиватор МК200. Присоединение к технике производится посредством специальной сцепки.