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Плуг оборотный 00.01.70.00.00 ( под сцепку Н )
5.0
1
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Плуги
    Плуг оборотный 00.01.70.00.00 ( под сцепку Н )
    Арт. О00000006052
    5.0
    1
    Плуг оборотный 00.01.70.00.00 ( под сцепку Н )

      Плуг оборотный 00.01.70.00.00 ( под сцепку Н )

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000006052
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		плуг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плуг оборотный предназначен для вспашки окультуренной и легкой почвы. Агрегат устанавливается на мотоблоки «НЕВА» и мотокультиватор МК200. Присоединение к технике производится посредством специальной сцепки. 

        Преимущества

        • Во время работы один из корпусов обрабатывает почву, при этом второй корпус зафиксирован в верхнем положении
        • После прохода до конца участка плуг переворачивается, и работа продолжается в обратном направлении
        • Борозда при каждом новом проходе имеет отвал в одну сторону. Это позволяет избежать появления гребня. В результате такой обработки поверхность участка приобретает однородную и ровную структуру