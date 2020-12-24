Плуг оборотный 00.01.70.00.00 ( под сцепку Н )
Арт. О00000006052
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|плуг
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Количество предметов, шт
|1
- Плуг оборотный предназначен для вспашки окультуренной и легкой почвы. Агрегат устанавливается на мотоблоки «НЕВА» и мотокультиватор МК200. Присоединение к технике производится посредством специальной сцепки.
Преимущества
- Во время работы один из корпусов обрабатывает почву, при этом второй корпус зафиксирован в верхнем положении
- После прохода до конца участка плуг переворачивается, и работа продолжается в обратном направлении
- Борозда при каждом новом проходе имеет отвал в одну сторону. Это позволяет избежать появления гребня. В результате такой обработки поверхность участка приобретает однородную и ровную структуру