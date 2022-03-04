Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Плуг без сцепки Patriot K 201310000
5.0
2
Найти аналог
Плуги
    Плуг без сцепки Patriot K 201310000
    Арт. X19092146
    5.0
    2
    Плуг без сцепки Patriot K 201310000

      Плуг без сцепки Patriot K 201310000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092146
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип навесного оборудования
      		плуг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плуг 02.01.31.00.00 ВРМЗ является навесным оборудованием к мотокультиваторам: Нева МК-100 (МК-70, МК-80, МКМ-75), Patriot Garden T 6,5/900 FB PG Florida, Patriot T 6585P Dallas-2, Patriot T 7085 P Oregon , Patriot Vegas 7 (мотокультиваторная навеска), Patriot ВККП-7.0_850 Крот, Patriot Т 7,0/1000 2FB PG Nevada (мотокультиваторная навеска), Patriot Т 7,0/1000 2FB PG Nevada Comfort (мотокультиваторная навеска), Caiman (Compact, Eco, Elite, Primo, Promo), Husqvarna (T 50 RS, T 560 RS, TF 334), MasterYard Quatro Junior V2 65L TWK+ (мотокультиваторный вариант орудий), предназначен для вспашки почвы (крошения и оборота пахотного слоя).

        Преимущества

        • Рекомендуется использовать плуги на ранее обрабатываемых и лёгких почвах
        • Наибольшая ширина захвата 15 см
        • Наибольшая глубина вспашки 20 см