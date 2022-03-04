Плуг без сцепки Patriot K 201310000
Арт. X19092146
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип навесного оборудования
|плуг
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Количество предметов, шт
|1
- Плуг 02.01.31.00.00 ВРМЗ является навесным оборудованием к мотокультиваторам: Нева МК-100 (МК-70, МК-80, МКМ-75), Patriot Garden T 6,5/900 FB PG Florida, Patriot T 6585P Dallas-2, Patriot T 7085 P Oregon , Patriot Vegas 7 (мотокультиваторная навеска), Patriot ВККП-7.0_850 Крот, Patriot Т 7,0/1000 2FB PG Nevada (мотокультиваторная навеска), Patriot Т 7,0/1000 2FB PG Nevada Comfort (мотокультиваторная навеска), Caiman (Compact, Eco, Elite, Primo, Promo), Husqvarna (T 50 RS, T 560 RS, TF 334), MasterYard Quatro Junior V2 65L TWK+ (мотокультиваторный вариант орудий), предназначен для вспашки почвы (крошения и оборота пахотного слоя).
Преимущества
- Рекомендуется использовать плуги на ранее обрабатываемых и лёгких почвах
- Наибольшая ширина захвата 15 см
- Наибольшая глубина вспашки 20 см