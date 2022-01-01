Пневматическая орбитальная шлифмашинка Jonnesway JAS-6698-6HE? 6", с пылеотводом, 9000 об/мин, 380 л/мин.
Арт. jonnesway_4998
Пневматическая орбитальная шлифмашинка Jonnesway JAS-6698-6HE? 6", с пылеотводом, 9000 об/мин, 380 л/мин.
Арт. jonnesway_4998
Характеристики
|
Производитель
|
Гибкий вал в комплекте
|Нет
|
Тип соединения
|рапид
|
Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4
|
Диаметр диска, мм
|150
Пневматическая скоростная машина с круглым установочным диском. Система установки рабочей насадки – “липучка”. При работе инструмента в зоне обработки образуется разряжение, что обеспечивает отвод продуктов обработки из рабочей зоны и не требует применения дополнительного оборудования для их отвода и сбора. При проведении работ применять средства защиты рук, органов зрения, дыхания и слуха. Рекомендуется оборудование рабочего участка вытяжной вентиляцией, снабженной выходным фильтром и имеющей достаточную производительность.