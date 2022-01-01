Пневматическая шлифовальная утюжок машинка Jonnesway JAS-0010, 9000 об./мин., 260 л/мин., 93х132 мм
Арт. jonnesway_4993
Пневматическая шлифовальная утюжок машинка Jonnesway JAS-0010, 9000 об./мин., 260 л/мин., 93х132 мм
Арт. jonnesway_4993
Характеристики
|
Производитель
|
Гибкий вал в комплекте
|Нет
|
Расход воздуха, л/мин
|260
|
Тип соединения
|рапид
|
Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4
Пневматическая орбитальная шлифовальная машина компактного размера предназначена для проведения шлифовально-зачистных работ на непрофилированых поверхностях для обработки труднодоступных мест. Система установки рабочей насадки – “липучка”. При проведении работ применять средства защиты рук, органов зрения, дыхания и слуха. Рекомендуется оборудование рабочего участка вытяжной вентиляцией, снабженной выходным фильтром и имеющей достаточную производительность.