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Пневматическая шлифовальная утюжок машинка Jonnesway JAS-0010, 9000 об./мин., 260 л/мин., 93х132 мм
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Дельта пневмошлифмашины
    Пневматическая шлифовальная утюжок машинка Jonnesway JAS-0010, 9000 об./мин., 260 л/мин., 93х132 мм
    Арт. jonnesway_4993
    Пневматическая шлифовальная утюжок машинка Jonnesway JAS-0010, 9000 об./мин., 260 л/мин., 93х132 мм

      Пневматическая шлифовальная утюжок машинка Jonnesway JAS-0010, 9000 об./мин., 260 л/мин., 93х132 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4993

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Расход воздуха, л/мин
      		260
      Тип соединения
      		рапид
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пневматическая орбитальная шлифовальная машина компактного размера предназначена для проведения шлифовально-зачистных работ на непрофилированых поверхностях для обработки труднодоступных мест. Система установки рабочей насадки – “липучка”. При проведении работ применять средства защиты рук, органов зрения, дыхания и слуха. Рекомендуется оборудование рабочего участка вытяжной вентиляцией, снабженной выходным фильтром и имеющей достаточную производительность.