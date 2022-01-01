Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6638, 5", 11000 об./мин., 170 л/м
Арт. jonnesway_4928
Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6638, 5", 11000 об./мин., 170 л/м
Арт. jonnesway_4928
Характеристики
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Производитель
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Гибкий вал в комплекте
|Нет
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Расход воздуха, л/мин
|170
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Тип соединения
|резьбовое
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Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4
Пневматическая высокоскоростная углошлифовальная машина с максимальным диаметром диска 125 мм. Применяется в строительстве и металлообработке для резки, шлифования и зачистки изделий из камня, металла и других материалов. Конструкция шпинделя изделия позволяет использовать рабочие насадки с резьбовой ступицей 5/8”-11UNC. При работе обязательно использовать средства защиты рук, органов зрения и слуха, а при обработке металлов защитные перчатки, изготовленные из материалов с огнестойкой пропиткой.