Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6638, 5", 11000 об./мин., 170 л/м

Пневматическая высокоскоростная углошлифовальная машина с максимальным диаметром диска 125 мм. Применяется в строительстве и металлообработке для резки, шлифования и зачистки изделий из камня, металла и других материалов. Конструкция шпинделя изделия позволяет использовать рабочие насадки с резьбовой ступицей 5/8”-11UNC. При работе обязательно использовать средства защиты рук, органов зрения и слуха, а при обработке металлов защитные перчатки, изготовленные из материалов с огнестойкой пропиткой.