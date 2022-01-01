Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6639, 7", 7000 об./мин., 257 л/мин.
Арт. jonnesway_4930
Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6639, 7", 7000 об./мин., 257 л/мин.
Арт. jonnesway_4930
Характеристики
|
Производитель
|
Гибкий вал в комплекте
|Нет
|
Расход воздуха, л/мин
|257
|
Тип соединения
|резьбовое
|
Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|3/8
Пневматическая скоростная углошлифовальная машина с максимальным диаметром диска 180 мм. Применяется в строительстве и металлообработке для резки, шлифования и зачистки изделий из камня, металла и других материалов. Для удобства пользователя предусмотрена возможность установки боковой рукоятки, как с левой, так и с правой стороны инструмента. Конструкция шпинделя изделия не позволяет использовать рабочие насадки с резьбовой ступицей. При работе обязательно применять средства защиты рук, органов зрения и слуха, а при обработке металлов защитные перчатки, изготовленные из материалов с огнестойкой пропиткой.