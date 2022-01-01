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Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6639, 7", 7000 об./мин., 257 л/мин.
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Угловые пневмошлифмашины
    Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6639, 7", 7000 об./мин., 257 л/мин.
    Арт. jonnesway_4930
    Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6639, 7", 7000 об./мин., 257 л/мин.

      Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6639, 7", 7000 об./мин., 257 л/мин.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4930

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Расход воздуха, л/мин
      		257
      Тип соединения
      		резьбовое
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		3/8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пневматическая скоростная углошлифовальная машина с максимальным диаметром диска 180 мм. Применяется в строительстве и металлообработке для резки, шлифования и зачистки изделий из камня, металла и других материалов. Для удобства пользователя предусмотрена возможность установки боковой рукоятки, как с левой, так и с правой стороны инструмента. Конструкция шпинделя изделия не позволяет использовать рабочие насадки с резьбовой ступицей. При работе обязательно применять средства защиты рук, органов зрения и слуха, а при обработке металлов защитные перчатки, изготовленные из материалов с огнестойкой пропиткой.