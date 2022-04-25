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Фильтр для компрессоров Gav 10083 FR-180, 1/4"
5.0
2
6 186 ₽
Воздушные фильтры для компрессоров
    Фильтр для компрессоров Gav 10083 FR-180, 1/4"
    Арт. 71866
    5.0
    2
    Фильтр для компрессоров Gav 10083 FR-180, 1/4"

      Фильтр для компрессоров Gav 10083 FR-180, 1/4"

      6 186 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71866
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		фильтр
      Посадочный размер, дюйм
      		1/4
      Все характеристики
      6 186 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр Gav 10083 FR-180 (1/4") - предназначен для очистки от влаги и пыли сжатого воздуха, поступающего от компрессора. На корпусе имеется вентиль для регулировки давления, таким образом, фильтр также выполняет функцию регулятора. Подключается к магистрали с помощью резьбы 1/4"

        Преимущества

        • Своевременная замена фильтра способствует увеличению срока службы инструмента