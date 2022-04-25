Фильтр для компрессоров Gav 10083 FR-180, 1/4"

Преимущества

Своевременная замена фильтра способствует увеличению срока службы инструмента

Фильтр Gav 10083 FR-180 (1/4") - предназначен для очистки от влаги и пыли сжатого воздуха, поступающего от компрессора. На корпусе имеется вентиль для регулировки давления, таким образом, фильтр также выполняет функцию регулятора. Подключается к магистрали с помощью резьбы 1/4"