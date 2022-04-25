Фильтр для компрессоров Gav 10083 FR-180, 1/4"
Арт. 71866
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Тип
|фильтр
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Посадочный размер, дюйм
|1/4
- Фильтр Gav 10083 FR-180 (1/4") - предназначен для очистки от влаги и пыли сжатого воздуха, поступающего от компрессора. На корпусе имеется вентиль для регулировки давления, таким образом, фильтр также выполняет функцию регулятора. Подключается к магистрали с помощью резьбы 1/4"
Преимущества
- Своевременная замена фильтра способствует увеличению срока службы инструмента