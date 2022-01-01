Пневматический нагнетатель консистентных смазок Jonnesway, 6 предметов, JAT-360K
Арт. jonnesway_5001
Пневматический нагнетатель консистентных смазок Jonnesway, 6 предметов, JAT-360K
Арт. jonnesway_5001
Характеристики
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Производитель
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Для канистр
|Нет
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Мин. объем бочки, л
|0
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Вес, кг
|1.7
- Пневматический нагнетатель консистентных смазок Jonnesway JAT-360K сконструирован для профессионального применения при обслуживании узлов и агрегатов машин. Удобная работа под разными углами и в труднодоступных местах, благодаря поворотной конструкции рукоятки и наличию в комплекте загнутого патрона.
Преимущества
- Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства
- Рукоятка с рифленой поверхностью имеет форму, удобную для удержания инструмента
- Помимо картриджа, инструмент оснащен дополнительным бачком для смазки