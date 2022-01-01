Пневматический нагнетатель консистентных смазок Jonnesway, 6 предметов, JAT-360K

Преимущества

Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства

Рукоятка с рифленой поверхностью имеет форму, удобную для удержания инструмента

Помимо картриджа, инструмент оснащен дополнительным бачком для смазки

Пневматический нагнетатель консистентных смазок Jonnesway JAT-360K сконструирован для профессионального применения при обслуживании узлов и агрегатов машин. Удобная работа под разными углами и в труднодоступных местах, благодаря поворотной конструкции рукоятки и наличию в комплекте загнутого патрона.