Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневматический нагнетатель консистентных смазок Jonnesway, 6 предметов, JAT-360K
Найти аналог
Оборудование для перекачки топлива
    Пневматический нагнетатель консистентных смазок Jonnesway, 6 предметов, JAT-360K
    Арт. jonnesway_5001
    Пневматический нагнетатель консистентных смазок Jonnesway, 6 предметов, JAT-360K

      Пневматический нагнетатель консистентных смазок Jonnesway, 6 предметов, JAT-360K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5001

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Для канистр
      		Нет
      Мин. объем бочки, л
      		0
      Вес, кг
      		1.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневматический нагнетатель консистентных смазок Jonnesway JAT-360K сконструирован для профессионального применения при обслуживании узлов и агрегатов машин. Удобная работа под разными углами и в труднодоступных местах, благодаря поворотной конструкции рукоятки и наличию в комплекте загнутого патрона.

        Преимущества 

        • Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства
        • Рукоятка с рифленой поверхностью имеет форму, удобную для удержания инструмента
        • Помимо картриджа, инструмент оснащен дополнительным бачком для смазки