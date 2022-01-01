Пневматический нагнетатель консистентных смазок Jonnesway, 6 предметов, JAT-6004K
Арт. jonnesway_5003
Пневматический нагнетатель консистентных смазок Jonnesway, 6 предметов, JAT-6004K
Арт. jonnesway_5003
Характеристики
|
Производитель
|
Для канистр
|Нет
|
Мин. объем бочки, л
|0
- Пневматический нагнетатель консистентных смазок 6шт Jonnesway JAT-6004K 47823 используется в автосервисах для проведения плановых работ по обслуживанию различных узлов и агрегатов транспортных средств. Конструкция модели обеспечивает удобство работы с пресс-масленками, чей внешний конус составляет 4-10 мм.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Надежность
- Простое использование