Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневматический нагнетатель консистентных смазок Jonnesway, 6 предметов, JAT-6004K
Найти аналог
Оборудование для перекачки топлива
    Пневматический нагнетатель консистентных смазок Jonnesway, 6 предметов, JAT-6004K
    Арт. jonnesway_5003
    Пневматический нагнетатель консистентных смазок Jonnesway, 6 предметов, JAT-6004K

      Пневматический нагнетатель консистентных смазок Jonnesway, 6 предметов, JAT-6004K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5003

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Для канистр
      		Нет
      Мин. объем бочки, л
      		0
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневматический нагнетатель консистентных смазок 6шт Jonnesway JAT-6004K 47823 используется в автосервисах для проведения плановых работ по обслуживанию различных узлов и агрегатов транспортных средств. Конструкция модели обеспечивает удобство работы с пресс-масленками, чей внешний конус составляет 4-10 мм.

        Преимущества 

        • Длительный срок службы
        • Надежность
        • Простое использование