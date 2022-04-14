Пневмодолото Fubag HRS 121/4500 100120

Долото FUBAG HRS это пневматический инструмент, широко применяемый в отбойных работах. Работа от сжатого воздуха дает долоту возможность длительной непрерывной работы, и увеличивает силу удара. Отсутствие расходных материалов также повышает безопасность работы с инструментом. Для удобства мастера долото оснащено рукояткой обтекаемой формы, которая не даст устать рукам. Сам корпус устройства выполнен из цельного металла, обеспечивающего ударопрочность и долговечность. Купить FUBAG HRS можно и за его компактность: не требуя аккумуляторов, элементов питания и кабелей, долото легко хранить и транспортировать в прилагаемом кейсе. При покупке четыре зубила идут в подарок.

Преимущества пневматического долота FUBAG HRS:

Большой рабочий ресурс;

Удобный хват;

Защита от повреждений;

Непрерывная работа;

Пожаробезопасность;

Портативность;

Простота.

Комплектация: