Пневмодолото Fubag HRS 121/4500 100120
Арт. X10990422
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Частота ударов, уд/мин
|4500
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Давление воздуха, атм
|6.3
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Долото FUBAG HRS это пневматический инструмент, широко применяемый в отбойных работах. Работа от сжатого воздуха дает долоту возможность длительной непрерывной работы, и увеличивает силу удара. Отсутствие расходных материалов также повышает безопасность работы с инструментом. Для удобства мастера долото оснащено рукояткой обтекаемой формы, которая не даст устать рукам. Сам корпус устройства выполнен из цельного металла, обеспечивающего ударопрочность и долговечность. Купить FUBAG HRS можно и за его компактность: не требуя аккумуляторов, элементов питания и кабелей, долото легко хранить и транспортировать в прилагаемом кейсе. При покупке четыре зубила идут в подарок.
Преимущества пневматического долота FUBAG HRS:
- Большой рабочий ресурс;
- Удобный хват;
- Защита от повреждений;
- Непрерывная работа;
- Пожаробезопасность;
- Портативность;
- Простота.
Комплектация:
- Пневмодолото;
- Возвратная пружина;
- 4 зубила (120 мм, круглый хвостовик);
- Масленка;
- Штуцер;
- Кейс.