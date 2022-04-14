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Пневмодолото Fubag HRS 121/4500 100120
5.0
1
2 340 ₽
Пневматические молотки отбойные
    Пневмодолото Fubag HRS 121/4500 100120
    Арт. X10990422
    5.0
    1
    Пневмодолото Fubag HRS 121/4500 100120

      Пневмодолото Fubag HRS 121/4500 100120

      2 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X10990422
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Частота ударов, уд/мин
      		4500
      Давление воздуха, атм
      		6.3
      Все характеристики
      2 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Долото FUBAG HRS это пневматический инструмент, широко применяемый в отбойных работах. Работа от сжатого воздуха дает долоту возможность длительной непрерывной работы, и увеличивает силу удара. Отсутствие расходных материалов также повышает безопасность работы с инструментом. Для удобства мастера долото оснащено рукояткой обтекаемой формы, которая не даст устать рукам. Сам корпус устройства выполнен из цельного металла, обеспечивающего ударопрочность и долговечность. Купить FUBAG HRS можно и за его компактность: не требуя аккумуляторов, элементов питания и кабелей, долото легко хранить и транспортировать в прилагаемом кейсе. При покупке четыре зубила идут в подарок.

        Преимущества пневматического долота FUBAG HRS:

        • Большой рабочий ресурс;
        • Удобный хват;
        • Защита от повреждений;
        • Непрерывная работа;
        • Пожаробезопасность;
        • Портативность;
        • Простота.

        Комплектация:

        • Пневмодолото;
        • Возвратная пружина;
        • 4 зубила (120 мм, круглый хвостовик);
        • Масленка;
        • Штуцер;
        • Кейс.