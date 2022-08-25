Пневмодолото HRС 4500 (4500об/мин_6_3бар_композит. корпус)
Арт. fubag_1118
Характеристики
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Производитель
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Частота ударов, уд/мин
|4500
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Давление воздуха, атм
|6.3
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Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4F
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Габариты, мм
|190x170x50
Композитное пневмодолото. Эргономичный, мощный инструмент предназначен для профессиональной обработки металла, камня, бетона. Корпус из композитного материала с улучшенной амортизацией вибрации позволяет проводить длительные работы без переутомления. Быстрая и удобная замена зубил; высокочувствительный курок; работает с зубилами с круглым хвостовиком; небольшой вес и компактность.