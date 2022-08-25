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Пневмодолото HRС 4500 (4500об/мин_6_3бар_композит. корпус)
5.0
1
Найти аналог
Пневматические молотки отбойные
    Пневмодолото HRС 4500 (4500об/мин_6_3бар_композит. корпус)
    Арт. fubag_1118
    5.0
    1
    Пневмодолото HRС 4500 (4500об/мин_6_3бар_композит. корпус)
    Пневмодолото HRС 4500 (4500об/мин_6_3бар_композит. корпус)
      Пневмодолото HRС 4500 (4500об/мин_6_3бар_композит. корпус)
      Пневмодолото HRС 4500 (4500об/мин_6_3бар_композит. корпус)

      Пневмодолото HRС 4500 (4500об/мин_6_3бар_композит. корпус)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_1118
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Частота ударов, уд/мин
      		4500
      Давление воздуха, атм
      		6.3
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4F
      Габариты, мм
      		190x170x50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Композитное пневмодолото. Эргономичный, мощный инструмент предназначен для профессиональной обработки металла, камня, бетона. Корпус из композитного материала с улучшенной амортизацией вибрации позволяет проводить длительные работы без переутомления. Быстрая и удобная замена зубил; высокочувствительный курок; работает с зубилами с круглым хвостовиком; небольшой вес и компактность.