Пневмодолото HRС 4500 (4500об/мин_6_3бар_композит. корпус)

Композитное пневмодолото. Эргономичный, мощный инструмент предназначен для профессиональной обработки металла, камня, бетона. Корпус из композитного материала с улучшенной амортизацией вибрации позволяет проводить длительные работы без переутомления. Быстрая и удобная замена зубил; высокочувствительный курок; работает с зубилами с круглым хвостовиком; небольшой вес и компактность.