Пневмодрель DR1800 с реверсом [6.3 бар, 1.1 кг, размер патрона: 10 мм, макс расход воздуха: 142 л/мин, вес: 1.25 кг]
Арт. fubag_749
Пневмодрель DR1800 с реверсом [6.3 бар, 1.1 кг, размер патрона: 10 мм, макс расход воздуха: 142 л/мин, вес: 1.25 кг]
Арт. fubag_749
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6
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Упаковка
|коробка
- Пневмодрель FUBAG DR142/1800 100115 предназначена для сверления отверстий. Модель работает на сжатом воздухе, что подразумевает внушительный рабочий ресурс и возможность работы без перерывов длительное время. Для быстрой и удобной замены расходного инструмента предусмотрен быстрозажимной патрон. Наличие быстрозажимного патрона способствует быстрой и удобной замене сверл. Наличие функции реверса подразумевает возможность простого вывода застрявшего в материале сверла. Пневмодрель FUBAG DR142/1800 100115 оснащена удобной рукояткой, повторяющей форму руки, что обеспечивает надежный хват.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Надежный металлический корпус
- Возможность длительной работы без остановки
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
- Малый вес за счет отсутствия двигателя