Пневмодрель DR1800 с реверсом [6.3 бар, 1.1 кг, размер патрона: 10 мм, макс расход воздуха: 142 л/мин, вес: 1.25 кг]

Преимущества

Внушительный рабочий ресурс

Надежный металлический корпус

Возможность длительной работы без остановки

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Малый вес за счет отсутствия двигателя

Пневмодрель FUBAG DR142/1800 100115 предназначена для сверления отверстий. Модель работает на сжатом воздухе, что подразумевает внушительный рабочий ресурс и возможность работы без перерывов длительное время. Для быстрой и удобной замены расходного инструмента предусмотрен быстрозажимной патрон. Наличие быстрозажимного патрона способствует быстрой и удобной замене сверл. Наличие функции реверса подразумевает возможность простого вывода застрявшего в материале сверла. Пневмодрель FUBAG DR142/1800 100115 оснащена удобной рукояткой, повторяющей форму руки, что обеспечивает надежный хват.