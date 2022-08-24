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Пневмодрель DR1800 с реверсом [6.3 бар, 1.1 кг, размер патрона: 10 мм, макс расход воздуха: 142 л/мин, вес: 1.25 кг]
5.0
1
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Пневмодрели
    Пневмодрель DR1800 с реверсом [6.3 бар, 1.1 кг, размер патрона: 10 мм, макс расход воздуха: 142 л/мин, вес: 1.25 кг]
    Арт. fubag_749
    5.0
    1
    Пневмодрель DR1800 с реверсом [6.3 бар, 1.1 кг, размер патрона: 10 мм, макс расход воздуха: 142 л/мин, вес: 1.25 кг]
    Пневмодрель DR1800 с реверсом [6.3 бар, 1.1 кг, размер патрона: 10 мм, макс расход воздуха: 142 л/мин, вес: 1.25 кг]
    Пневмодрель DR1800 с реверсом [6.3 бар, 1.1 кг, размер патрона: 10 мм, макс расход воздуха: 142 л/мин, вес: 1.25 кг]
    Пневмодрель DR1800 с реверсом [6.3 бар, 1.1 кг, размер патрона: 10 мм, макс расход воздуха: 142 л/мин, вес: 1.25 кг]
      Пневмодрель DR1800 с реверсом [6.3 бар, 1.1 кг, размер патрона: 10 мм, макс расход воздуха: 142 л/мин, вес: 1.25 кг]
      Пневмодрель DR1800 с реверсом [6.3 бар, 1.1 кг, размер патрона: 10 мм, макс расход воздуха: 142 л/мин, вес: 1.25 кг]
      Пневмодрель DR1800 с реверсом [6.3 бар, 1.1 кг, размер патрона: 10 мм, макс расход воздуха: 142 л/мин, вес: 1.25 кг]
      Пневмодрель DR1800 с реверсом [6.3 бар, 1.1 кг, размер патрона: 10 мм, макс расход воздуха: 142 л/мин, вес: 1.25 кг]

      Пневмодрель DR1800 с реверсом [6.3 бар, 1.1 кг, размер патрона: 10 мм, макс расход воздуха: 142 л/мин, вес: 1.25 кг]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_749
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневмодрель FUBAG DR142/1800 100115 предназначена для сверления отверстий. Модель работает на сжатом воздухе, что подразумевает внушительный рабочий ресурс и возможность работы без перерывов длительное время. Для быстрой и удобной замены расходного инструмента предусмотрен быстрозажимной патрон. Наличие быстрозажимного патрона способствует быстрой и удобной замене сверл. Наличие функции реверса подразумевает возможность простого вывода застрявшего в материале сверла. Пневмодрель FUBAG DR142/1800 100115 оснащена удобной рукояткой, повторяющей форму руки, что обеспечивает надежный хват.

        Преимущества

        • Внушительный рабочий ресурс
        • Надежный металлический корпус
        • Возможность длительной работы без остановки
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
        • Малый вес за счет отсутствия двигателя