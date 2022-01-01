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Пневмодрель прямая DL2600 [6.3 бар, 2600 об/мин, 0.9 кг, размер патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 156]
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Пневмодрели
    Пневмодрель прямая DL2600 [6.3 бар, 2600 об/мин, 0.9 кг, размер патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 156]
    Арт. fubag_751
    Пневмодрель прямая DL2600 [6.3 бар, 2600 об/мин, 0.9 кг, размер патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 156]
    Пневмодрель прямая DL2600 [6.3 бар, 2600 об/мин, 0.9 кг, размер патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 156]
    Пневмодрель прямая DL2600 [6.3 бар, 2600 об/мин, 0.9 кг, размер патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 156]
    Пневмодрель прямая DL2600 [6.3 бар, 2600 об/мин, 0.9 кг, размер патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 156]
    Пневмодрель прямая DL2600 [6.3 бар, 2600 об/мин, 0.9 кг, размер патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 156]
      Пневмодрель прямая DL2600 [6.3 бар, 2600 об/мин, 0.9 кг, размер патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 156]
      Пневмодрель прямая DL2600 [6.3 бар, 2600 об/мин, 0.9 кг, размер патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 156]
      Пневмодрель прямая DL2600 [6.3 бар, 2600 об/мин, 0.9 кг, размер патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 156]
      Пневмодрель прямая DL2600 [6.3 бар, 2600 об/мин, 0.9 кг, размер патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 156]
      Пневмодрель прямая DL2600 [6.3 бар, 2600 об/мин, 0.9 кг, размер патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 156]

      Пневмодрель прямая DL2600 [6.3 бар, 2600 об/мин, 0.9 кг, размер патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 156]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_751

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6.3
      Упаковка
      		кейс
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Прямая пневмодрель FUBAG DL2600 100116 предназначена для сверления отверстий. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном - для быстрой и удобной замены оснастки. Модель работает на сжатом воздухе, что предусматривает внушительный рабочий ресурс и малый вес за счет отсутствия двигателя. Наличие быстрозажимного патрона способствует быстрой и удобной замене сверл. Прямая пневмодрель оснащена длинной широкой клавишей включения, которую удобно нажимать при любом хвате.

        Преимущества

        • Внушительный рабочий ресурс
        • Надежный металлический корпус
        • Возможность длительной работы без остановки
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
        • Малый вес за счет отсутствия двигателя