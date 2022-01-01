Пневмодрель прямая DL2600 [6.3 бар, 2600 об/мин, 0.9 кг, размер патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 156]

Преимущества

Внушительный рабочий ресурс

Надежный металлический корпус

Возможность длительной работы без остановки

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Малый вес за счет отсутствия двигателя

Прямая пневмодрель FUBAG DL2600 100116 предназначена для сверления отверстий. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном - для быстрой и удобной замены оснастки. Модель работает на сжатом воздухе, что предусматривает внушительный рабочий ресурс и малый вес за счет отсутствия двигателя. Наличие быстрозажимного патрона способствует быстрой и удобной замене сверл. Прямая пневмодрель оснащена длинной широкой клавишей включения, которую удобно нажимать при любом хвате.