Пневмодрель прямая DL2600 [6.3 бар, 2600 об/мин, 0.9 кг, размер патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 156]
Арт. fubag_751
Пневмодрель прямая DL2600 [6.3 бар, 2600 об/мин, 0.9 кг, размер патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 156]
Арт. fubag_751
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6.3
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Упаковка
|кейс
- Прямая пневмодрель FUBAG DL2600 100116 предназначена для сверления отверстий. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном - для быстрой и удобной замены оснастки. Модель работает на сжатом воздухе, что предусматривает внушительный рабочий ресурс и малый вес за счет отсутствия двигателя. Наличие быстрозажимного патрона способствует быстрой и удобной замене сверл. Прямая пневмодрель оснащена длинной широкой клавишей включения, которую удобно нажимать при любом хвате.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Надежный металлический корпус
- Возможность длительной работы без остановки
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
- Малый вес за счет отсутствия двигателя