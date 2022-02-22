Пневматическая дрель Sumake ST-4431C с реверсом, БЗП, 10 мм

Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки;

Функция реверса;

Входной диаметр: 1/4 дюйма;

Возможность длительной работы без остановки;

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса.

Пневмодрель SUMAKE ST-4431C 31882 оснащена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Наличие функции реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Рукоять имеет выступ на основании для надежного удержания и предотвращения выскальзывания инструмента