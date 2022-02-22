Пневматическая дрель Sumake ST-4431C с реверсом, БЗП, 10 мм
Арт. X7617
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Макс. размер патрона, мм
|10
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Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4
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Наличие реверса
|Да
- Пневмодрель SUMAKE ST-4431C 31882 оснащена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Наличие функции реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Рукоять имеет выступ на основании для надежного удержания и предотвращения выскальзывания инструмента
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки;
- Функция реверса;
- Входной диаметр: 1/4 дюйма;
- Возможность длительной работы без остановки;
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса.