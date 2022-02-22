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Пневматическая дрель Sumake ST-4431C с реверсом, БЗП, 10 мм
5.0
2
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Пневмодрели
    Пневматическая дрель Sumake ST-4431C с реверсом, БЗП, 10 мм
    Арт. X7617
    5.0
    2
    Пневматическая дрель Sumake ST-4431C с реверсом, БЗП, 10 мм

      Пневматическая дрель Sumake ST-4431C с реверсом, БЗП, 10 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X7617
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Упаковка
      		коробка
      Макс. размер патрона, мм
      		10
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4
      Наличие реверса
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пневмодрель SUMAKE ST-4431C 31882 оснащена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Наличие функции реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Рукоять имеет выступ на основании для надежного удержания и предотвращения выскальзывания инструмента

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки;
        • Функция реверса;
        • Входной диаметр: 1/4 дюйма;
        • Возможность длительной работы без остановки;
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса. 