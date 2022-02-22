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Пневматическая дрель Sumake ST-4431 с реверсом, 10 мм
5.0
2
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Пневмодрели
    Пневматическая дрель Sumake ST-4431 с реверсом, 10 мм
    Арт. X76199
    5.0
    2
    Пневматическая дрель Sumake ST-4431 с реверсом, 10 мм

      Пневматическая дрель Sumake ST-4431 с реверсом, 10 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X76199
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Упаковка
      		коробка
      Макс. размер патрона, мм
      		10
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4
      Наличие реверса
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневматическая дрель Sumake ST-4431 - это инструмент, работающий на сжатом воздухе. Применяется для сверления отверстий в различных материалах. Рукоять с нескользящим покрытием, а также выступ на ее основании предотвращают выскальзывание инструмента из руки оператора.

        Преимущества

        • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки.
        • Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам.
        • Рукоять пневматической дрели Sumake ST-4431имеет нескользящее покрытие и оснащена выступом на основании для удобного ее удержания при работе.
        • Небольшой вес (0,9 кг).
        • Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и продлевает срок службы инструмента.