Пневматическая дрель Sumake ST-4431 с реверсом, 10 мм
Арт. X76199
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Макс. размер патрона, мм
|10
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Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4
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Наличие реверса
|Да
- Пневматическая дрель Sumake ST-4431 - это инструмент, работающий на сжатом воздухе. Применяется для сверления отверстий в различных материалах. Рукоять с нескользящим покрытием, а также выступ на ее основании предотвращают выскальзывание инструмента из руки оператора.
Преимущества
- Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки.
- Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам.
- Рукоять пневматической дрели Sumake ST-4431имеет нескользящее покрытие и оснащена выступом на основании для удобного ее удержания при работе.
- Небольшой вес (0,9 кг).
- Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и продлевает срок службы инструмента.