Пневматическая дрель Sumake ST-4431 с реверсом, 10 мм

Преимущества

Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки.

Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам.

Рукоять пневматической дрели Sumake ST-4431имеет нескользящее покрытие и оснащена выступом на основании для удобного ее удержания при работе.

Небольшой вес (0,9 кг).

Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и продлевает срок службы инструмента.

Пневматическая дрель Sumake ST-4431 - это инструмент, работающий на сжатом воздухе. Применяется для сверления отверстий в различных материалах. Рукоять с нескользящим покрытием, а также выступ на ее основании предотвращают выскальзывание инструмента из руки оператора.