Пневмодрель Sumake ST 4441 реверс 13 [800 об/мин, диаметр патрона: 13 мм, макс расход воздуха: 170 л/мин]

Преимущества

Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки

Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам

Небольшой вес (0,9 кг)

Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений

Для более надежного удержания инструмента при работе в его конструкции предусмотрена дополнительная рукоять

Пневматическая дрель Sumake ST-4441 - это двуручный инструмент, работающий на сжатом воздухе. Применяется для сверления отверстий в различных материалах. Инструмент прост в использовании. Имеет пистолетную форму, удобно расположенные клавишу пуска и переключатель направления вращения. Дрель оснащена ключевым патроном, который более надежен при работе с твердыми материалами. Функция реверса служит для освобождения заклинившего сверла. Рукоять дрели оснащена нескользящим покрытием и имеет выступ на основании для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания. Удобно расположенная клавиша пуска предназначена для простоты управления.