Пневмодрель Sumake ST 4441 реверс 13 [800 об/мин, диаметр патрона: 13 мм, макс расход воздуха: 170 л/мин]
Арт. X76104
Пневмодрель Sumake ST 4441 реверс 13 [800 об/мин, диаметр патрона: 13 мм, макс расход воздуха: 170 л/мин]
Арт. X76104
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Давление, атм
|6.2
|
Упаковка
|коробка
- Пневматическая дрель Sumake ST-4441 - это двуручный инструмент, работающий на сжатом воздухе. Применяется для сверления отверстий в различных материалах. Инструмент прост в использовании. Имеет пистолетную форму, удобно расположенные клавишу пуска и переключатель направления вращения. Дрель оснащена ключевым патроном, который более надежен при работе с твердыми материалами. Функция реверса служит для освобождения заклинившего сверла. Рукоять дрели оснащена нескользящим покрытием и имеет выступ на основании для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания. Удобно расположенная клавиша пуска предназначена для простоты управления.
Преимущества
- Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки
- Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
- Небольшой вес (0,9 кг)
- Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений
- Для более надежного удержания инструмента при работе в его конструкции предусмотрена дополнительная рукоять