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Пневмодрель Sumake ST 4444 A [800 об/мин, диаметр патрона: 13 мм, макс расход воздуха: 170 л/мин]
5.0
1
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Пневмодрели
    Пневмодрель Sumake ST 4444 A [800 об/мин, диаметр патрона: 13 мм, макс расход воздуха: 170 л/мин]
    Арт. X7634
    5.0
    1
    Пневмодрель Sumake ST 4444 A [800 об/мин, диаметр патрона: 13 мм, макс расход воздуха: 170 л/мин]

      Пневмодрель Sumake ST 4444 A [800 об/мин, диаметр патрона: 13 мм, макс расход воздуха: 170 л/мин]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X7634
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.2
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматическая дрель Sumake ST-4444A - это двуручный инструмент, работающий на сжатом воздухе. Применяется для сверления отверстий в различных материалах. Ключевой патрон, металлический корпус и двуручная конструкция предназначены для выполнения работы в тяжелых условиях производства. Дрель оснащена ключевым патроном, который более надежен при работе с твердыми материалами. Функция реверса предназначена для освобождения заклинившего сверла. Рукоять дрели имеет выступ на основании для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания. Удобно расположенная клавиша пуска служит для простоты управления.

        Преимущества

        • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки
        • Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
        • Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений
        • Для более надежного удержания инструмента при работе в его конструкции предусмотрена дополнительная рукоять