Пневмодрель Sumake ST 4444 A [800 об/мин, диаметр патрона: 13 мм, макс расход воздуха: 170 л/мин]

Преимущества

Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки

Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам

Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений

Для более надежного удержания инструмента при работе в его конструкции предусмотрена дополнительная рукоять

Пневматическая дрель Sumake ST-4444A - это двуручный инструмент, работающий на сжатом воздухе. Применяется для сверления отверстий в различных материалах. Ключевой патрон, металлический корпус и двуручная конструкция предназначены для выполнения работы в тяжелых условиях производства. Дрель оснащена ключевым патроном, который более надежен при работе с твердыми материалами. Функция реверса предназначена для освобождения заклинившего сверла. Рукоять дрели имеет выступ на основании для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания. Удобно расположенная клавиша пуска служит для простоты управления.