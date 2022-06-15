Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980 применяется для заворачивания и отвинчивания резьбовых соединений. Мощный пневмопривод обеспечивает высокий крутящий момент, за счет чего достигается эффективность использования. Благодаря компактным размерам инструмент удобен при работе в труднодоступных местах. Ударопрочный корпус защищает внутренние компоненты от механических повреждений.

Преимущества