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Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
5.0
2
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
    Арт. О00000005536
    5.0
    2
    Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
    Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
    Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
    Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
    Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
    Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
    Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
    Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
      Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
      Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
      Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
      Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
      Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
      Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
      Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
      Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980

      Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005536
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AV Steel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Давление, атм
      		6.2
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980 применяется для заворачивания и отвинчивания резьбовых соединений. Мощный пневмопривод обеспечивает высокий крутящий момент, за счет чего достигается эффективность использования. Благодаря компактным размерам инструмент удобен при работе в труднодоступных местах. Ударопрочный корпус защищает внутренние компоненты от механических повреждений.

        Преимущества 

        • Высокая мощность
        • Удобная рукоятка для надежного хвата
        • Прочный корпус для устойчивости к повышенным нагрузкам
        • Возможность длительной работы без остановки
        • Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса