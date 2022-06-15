Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
Арт. О00000005536
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Давление, атм
|6.2
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Набор головок в комплекте
|Нет
Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980 применяется для заворачивания и отвинчивания резьбовых соединений. Мощный пневмопривод обеспечивает высокий крутящий момент, за счет чего достигается эффективность использования. Благодаря компактным размерам инструмент удобен при работе в труднодоступных местах. Ударопрочный корпус защищает внутренние компоненты от механических повреждений.
Преимущества
- Высокая мощность
- Удобная рукоятка для надежного хвата
- Прочный корпус для устойчивости к повышенным нагрузкам
- Возможность длительной работы без остановки
- Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса