Пневматический гайковерт AV Steel AV-763200 предназначен для затяжки и отвинчивания гаек и болтов. Подходит для работы с грузовым транспортом. Мощный пневмопривод обеспечивает высокий крутящий момент, за счет чего достигается эффективность использования. Благодаря удобной рукояти достигается лучший контроль над инструментом.

Преимущества