Пневмогайковерт Bosch 1/2" (М18, 310 Нм) 0.607.450.629

Преимущества

Патрон 1/2" четырехгранник

Резьба соединительного патрубка: 1/4" NPT

Сечение воздушного шланга: 10 мм

Внушительный рабочий ресурс

Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю

Пневматический ударный гайковерт Bosch 0.607.450.629 применяется для закручивания/выкручивания гаек и болтов. Данная модель имеет функцию обратного вращения шпинделя. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает внутренним узлам инструмента отличную защиту от механических повреждений. Гайковерт поставляется в удобном транспортировочном кейсес 5 торцовочными ключами.