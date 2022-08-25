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Пневмогайковерт Bosch 1/2" (М18, 310 Нм) 0.607.450.629
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт Bosch 1/2" (М18, 310 Нм) 0.607.450.629
    Арт. X1099040150
    5.0
    1
    Пневмогайковерт Bosch 1/2" (М18, 310 Нм) 0.607.450.629

      Пневмогайковерт Bosch 1/2" (М18, 310 Нм) 0.607.450.629

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099040150
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический ударный гайковерт Bosch 0.607.450.629 применяется для закручивания/выкручивания гаек и болтов. Данная модель имеет функцию обратного вращения шпинделя. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает внутренним узлам инструмента отличную защиту от механических повреждений. Гайковерт поставляется в удобном транспортировочном кейсес 5 торцовочными ключами.

        Преимущества

        • Патрон 1/2" четырехгранник
        • Резьба соединительного патрубка: 1/4" NPT
        • Сечение воздушного шланга: 10 мм
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю