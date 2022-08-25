Пневмогайковерт Bosch 1/2" (М18, 310 Нм) 0.607.450.629
Арт. X1099040150
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Да
- Пневматический ударный гайковерт Bosch 0.607.450.629 применяется для закручивания/выкручивания гаек и болтов. Данная модель имеет функцию обратного вращения шпинделя. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает внутренним узлам инструмента отличную защиту от механических повреждений. Гайковерт поставляется в удобном транспортировочном кейсес 5 торцовочными ключами.
Преимущества
- Патрон 1/2" четырехгранник
- Резьба соединительного патрубка: 1/4" NPT
- Сечение воздушного шланга: 10 мм
- Внушительный рабочий ресурс
- Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю