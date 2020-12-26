Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2" (880Hm_6.3бар_1/2")
5.0
2
7 850 ₽
Пневматические гайковерты
  • Персональная скидка
Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2" (880Hm_6.3бар_1/2")
Арт. X1099040166
5.0
2
Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2" (880Hm_6.3бар_1/2")
Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2" (880Hm_6.3бар_1/2")
Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2" (880Hm_6.3бар_1/2")
Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2" (880Hm_6.3бар_1/2")
Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2" (880Hm_6.3бар_1/2")
  • Персональная скидка
Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2" (880Hm_6.3бар_1/2")
Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2" (880Hm_6.3бар_1/2")
Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2" (880Hm_6.3бар_1/2")
Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2" (880Hm_6.3бар_1/2")
Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2" (880Hm_6.3бар_1/2")

Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2" (880Hm_6.3бар_1/2")

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1099040166
5.0
2

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Давление, атм
6.3
Набор головок в комплекте
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Спиральный шланг Fubag 170306 (15 бар, 8x12 мм, 15 м)
2 090 ₽
5.0
Спиральный шланг Fubag 170306 (15 бар, 8x12 мм, 15 м)
Пневматический продувочный пистолет Fubag DG 170/4 110121
330 ₽
5.0
Пневматический продувочный пистолет Fubag DG 170/4 110121
Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170304 (15 бар, 8x12 мм, 5 м)
840 ₽
5.0
Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170304 (15 бар, 8x12 мм, 5 м)
Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм
360 ₽
480 ₽
4.7
Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм
  • -120 ₽
Масло для пневмоинструмента Fubag VG 46 838271, 1 л
560 ₽
600 ₽
Масло для пневмоинструмента Fubag VG 46 838271, 1 л
  • -40 ₽
Масло компрессорное Patriot Compressor Oil GTD 250/VG 100 850030600
445 ₽
Масло компрессорное Patriot Compressor Oil GTD 250/VG 100 850030600
Масло для поршневых компрессоров Fubag VDL 100 991899, 1 л
580 ₽
Масло для поршневых компрессоров Fubag VDL 100 991899, 1 л
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Масло компрессорное Gazpromneft КС-19п А УТ000018478, 1 л
440 ₽
Масло компрессорное Gazpromneft КС-19п А УТ000018478, 1 л
Набор ударных головок Jonnesway S03A4111S, 11 предметов
3 860 ₽
4.8
Набор ударных головок Jonnesway S03A4111S, 11 предметов
  • Персональная скидка
Набор головок глубоких ударных торцевых Jonnesway S03AD4111S, 11 штук
Нет в наличии
4.8
Набор головок глубоких ударных торцевых Jonnesway S03AD4111S, 11 штук
Смотреть
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Нет в наличии
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2" имеет компактную конструкция за счет отсутствия двигателя. Он предназначен для быстрого вкручивания/выкручивания крепежа. Широко используется в автосервисах, производственных цехах, ремонтных мастерских. Функция реверса служит для смены направления вращения головки.

    Преимущества 

    • Высокий момент затяжки
    • Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
    • Инструмент устойчив к механическому износу
    • Ударным пневмогайковертом FUBAG IW900 можно работать даже в условиях повышенной влажности
    • Регулировка момента затяжки
    • Реверс
    • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе