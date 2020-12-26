Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2" (880Hm_6.3бар_1/2")

Преимущества

Высокий момент затяжки

Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек

Инструмент устойчив к механическому износу

Ударным пневмогайковертом FUBAG IW900 можно работать даже в условиях повышенной влажности

Регулировка момента затяжки

Реверс

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2" имеет компактную конструкция за счет отсутствия двигателя. Он предназначен для быстрого вкручивания/выкручивания крепежа. Широко используется в автосервисах, производственных цехах, ремонтных мастерских. Функция реверса служит для смены направления вращения головки.