Преимущества

Высокий момент затяжки

Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек

Инструмент устойчив к механическому износу

Пневмогайковертом можно работать даже в условиях повышенной влажности

Регулировка момента затяжки

Реверс

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192 имеет компактную конструкцию за счет отсутствия двигателя. Функция реверса позволяет как закручивать, так и откручивать крепеж. Большой крутящий момент и ударный механизм обеспечивают высокую производительность. Работа на сжатом воздухе отличается высоким уровнем пожаробезопасности.