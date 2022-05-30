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Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192
4.8
5
7 520 ₽
Пневматические гайковерты
  • Персональная скидка
Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192
Арт. X1663111
4.8
5
Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192
Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192
Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192
Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192
Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192
  • Персональная скидка
Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192
Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192
Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192
Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192
Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192

Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192

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7 520 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1663111
4.8
5

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Давление, атм
6.3
Набор головок в комплекте
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 520 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192 имеет компактную конструкцию за счет отсутствия двигателя. Функция реверса позволяет как закручивать, так и откручивать крепеж. Большой крутящий момент и ударный механизм обеспечивают высокую производительность. Работа на сжатом воздухе отличается высоким уровнем пожаробезопасности.

    Преимущества 

    • Высокий момент затяжки
    • Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
    • Инструмент устойчив к механическому износу
    • Пневмогайковертом можно работать даже в условиях повышенной влажности
    • Регулировка момента затяжки
    • Реверс
    • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе