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Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192
Арт. X1663111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Нет
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- Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192 имеет компактную конструкцию за счет отсутствия двигателя. Функция реверса позволяет как закручивать, так и откручивать крепеж. Большой крутящий момент и ударный механизм обеспечивают высокую производительность. Работа на сжатом воздухе отличается высоким уровнем пожаробезопасности.
Преимущества
- Высокий момент затяжки
- Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
- Инструмент устойчив к механическому износу
- Пневмогайковертом можно работать даже в условиях повышенной влажности
- Регулировка момента затяжки
- Реверс
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе