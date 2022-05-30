Преимущества

Надежный ударный механизм с двойным молоточком - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек

3-х ступенчатый регулятор мощности на закручивание повышает эффективность работы

Ударопрочный корпус из композитного материала - для долгого срока службы инструмента

Удобная рукоятка - для комфортной работы

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215 предназначен для интенсивной работы в тяжелых условиях. Он выполнен из композитного материала, который является износостойким. Наличие удара позволяет откручивать приржавевший и закисший крепеж. Благодаря высокому крутящему моменту, можно работать с большими грузовыми машинами, а также использовать инструмент в тяжелом машиностроении.