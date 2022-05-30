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Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215
Арт. X1663114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Нет
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- Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215 предназначен для интенсивной работы в тяжелых условиях. Он выполнен из композитного материала, который является износостойким. Наличие удара позволяет откручивать приржавевший и закисший крепеж. Благодаря высокому крутящему моменту, можно работать с большими грузовыми машинами, а также использовать инструмент в тяжелом машиностроении.
Преимущества
- Надежный ударный механизм с двойным молоточком - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
- 3-х ступенчатый регулятор мощности на закручивание повышает эффективность работы
- Ударопрочный корпус из композитного материала - для долгого срока службы инструмента
- Удобная рукоятка - для комфортной работы
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе