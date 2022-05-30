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Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215
5.0
3
11 110 ₽
Пневматические гайковерты
  • Персональная скидка
Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215
Арт. X1663114
5.0
3
Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215
Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215
Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215
Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215
Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215
  • Персональная скидка
Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215
Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215
Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215
Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215
Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215

Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215

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11 110 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X1663114
5.0
3

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Тайвань
Родина бренда
Германия
Давление, атм
6.3
Набор головок в комплекте
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 110 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215 предназначен для интенсивной работы в тяжелых условиях. Он выполнен из композитного материала, который является износостойким. Наличие удара позволяет откручивать приржавевший и закисший крепеж. Благодаря высокому крутящему моменту, можно работать с большими грузовыми машинами, а также использовать инструмент в тяжелом машиностроении.

    Преимущества

    • Надежный ударный механизм с двойным молоточком - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
    • 3-х ступенчатый регулятор мощности на закручивание повышает эффективность работы
    • Ударопрочный корпус из композитного материала - для долгого срока службы инструмента
    • Удобная рукоятка - для комфортной работы
    • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе