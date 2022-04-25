Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111
Арт. X1099040161
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Да
- Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680 100111 предназначен для работ с высоконагруженными соединениями благодаря высокому значению крутящего момента в 680 Нм. Модель отличается внушительным рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без остановки. В комплекте с инструментом поставляются восемь рабочих головок.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Возможность длительной работы без остановки
- Функция реверса
- Удобная рукоятка обтекаемой формы
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса за счет работы на сжатом воздухе
- Транспортировочный кейс