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Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111
5.0
2
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111
    Арт. X1099040161
    5.0
    2
    Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111
    Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111
    Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111
    Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111
    Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111
    Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111
    Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111
    Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111
      Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111
      Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111
      Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111
      Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111
      Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111
      Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111
      Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111
      Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111

      Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680+набор, кейс 100111

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1099040161
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневмогайковерт Fubag IWS 234/680 100111 предназначен для работ с высоконагруженными соединениями благодаря высокому значению крутящего момента в 680 Нм. Модель отличается внушительным рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без остановки. В комплекте с инструментом поставляются восемь рабочих головок.

        Преимущества 

        • Внушительный рабочий ресурс
        • Возможность длительной работы без остановки
        • Функция реверса
        • Удобная рукоятка обтекаемой формы
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса за счет работы на сжатом воздухе
        • Транспортировочный кейс