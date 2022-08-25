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Пневмогайковерт Jonnesway JAI-0501K + набор
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт Jonnesway JAI-0501K + набор
    Арт. X1099040125
    5.0
    1
    Пневмогайковерт Jonnesway JAI-0501K + набор
    Пневмогайковерт Jonnesway JAI-0501K + набор
      Пневмогайковерт Jonnesway JAI-0501K + набор
      Пневмогайковерт Jonnesway JAI-0501K + набор

      Пневмогайковерт Jonnesway JAI-0501K + набор

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099040125
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-0501K - это инструмент, сконструированный для промышленного использования, работающий на сжатом воздухе. Область применения - заворачивание/отворачивание крепежных элементов. Поставляется в комплекте с кейсом, набором ударных головок, удлинителем, маслонагнетателем, шестигранным ключом, насадкой и масленкой.

        Преимущества

        • Хорошая производительность, благодаря большому числу оборотов (7000 об/мин) и высокому крутящему моменту (610 Нм)
        • Подвод воздуха от пневмолинии через вставной ниппель выполнен в рукоятке - для более удобного пользования гайковертом
        • Для легкого выкручивания винтов из материала, инструмент оснащен функцией реверса
        • Поставляется в комплекте с кейсом, набором ударных головок, удлинителем, маслонагнетателем, шестигранным ключом, насадкой и масленкой