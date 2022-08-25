Пневмогайковерт Jonnesway JAI-0501K + набор
Арт. X1099040125
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Давление, атм
|6.3
|
Набор головок в комплекте
|Да
- Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-0501K - это инструмент, сконструированный для промышленного использования, работающий на сжатом воздухе. Область применения - заворачивание/отворачивание крепежных элементов. Поставляется в комплекте с кейсом, набором ударных головок, удлинителем, маслонагнетателем, шестигранным ключом, насадкой и масленкой.
Преимущества
- Хорошая производительность, благодаря большому числу оборотов (7000 об/мин) и высокому крутящему моменту (610 Нм)
- Подвод воздуха от пневмолинии через вставной ниппель выполнен в рукоятке - для более удобного пользования гайковертом
- Для легкого выкручивания винтов из материала, инструмент оснащен функцией реверса
- Поставляется в комплекте с кейсом, набором ударных головок, удлинителем, маслонагнетателем, шестигранным ключом, насадкой и масленкой