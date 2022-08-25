Пневмогайковерт Metabo DSSW 475-1/2" 601548000
Арт. X1099040158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.2
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Гайковерт Metabo DSSW 475-1/2" 601548000 используется для монтажных и ремонтных работ. Три ступени момента затяжки позволяют подстроиться под различные резьбовые соединения. Инструмент подходит для работы даже в труднодоступных местах. Корпус выполнен из композиционного материала, благодаря чему теплоизолирован, не скользит и имеет низкую вибрацию. Отвод воздуха происходит через рукоятку, что препятствует завихрению пыли в рабочей зоне.
Преимущества
- Три ступени момента затяжки для различных резьбовых соединений
- Отвод воздуха через рукоятку - для предотвращения завихрения пыли в рабочей зоне
- Переключение направления вращения вправо/влево при помощи комфортного управления одной рукой
- Инструмент подходит для привинчивания болтов (крепления колес легковых автомобилей и автомобилей-фургонов)
- Удобен для работы в труднодоступных местах