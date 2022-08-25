Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневмогайковерт Metabo DSSW 475-1/2" 601548000
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт Metabo DSSW 475-1/2" 601548000
    Арт. X1099040158
    5.0
    1
    Пневмогайковерт Metabo DSSW 475-1/2" 601548000

      Пневмогайковерт Metabo DSSW 475-1/2" 601548000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099040158
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.2
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Гайковерт Metabo DSSW 475-1/2" 601548000 используется для монтажных и ремонтных работ. Три ступени момента затяжки позволяют подстроиться под различные резьбовые соединения. Инструмент подходит для работы даже в труднодоступных местах. Корпус выполнен из композиционного материала, благодаря чему теплоизолирован, не скользит и имеет низкую вибрацию. Отвод воздуха происходит через рукоятку, что препятствует завихрению пыли в рабочей зоне.

        Преимущества

        • Три ступени момента затяжки для различных резьбовых соединений
        • Отвод воздуха через рукоятку - для предотвращения завихрения пыли в рабочей зоне
        • Переключение направления вращения вправо/влево при помощи комфортного управления одной рукой
        • Инструмент подходит для привинчивания болтов (крепления колес легковых автомобилей и автомобилей-фургонов)
        • Удобен для работы в труднодоступных местах