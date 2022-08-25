Пневмогайковерт Metabo DSSW 475-1/2" 601548000

Преимущества

Три ступени момента затяжки для различных резьбовых соединений

Отвод воздуха через рукоятку - для предотвращения завихрения пыли в рабочей зоне

Переключение направления вращения вправо/влево при помощи комфортного управления одной рукой

Инструмент подходит для привинчивания болтов (крепления колес легковых автомобилей и автомобилей-фургонов)

Удобен для работы в труднодоступных местах

Гайковерт Metabo DSSW 475-1/2" 601548000 используется для монтажных и ремонтных работ. Три ступени момента затяжки позволяют подстроиться под различные резьбовые соединения. Инструмент подходит для работы даже в труднодоступных местах. Корпус выполнен из композиционного материала, благодаря чему теплоизолирован, не скользит и имеет низкую вибрацию. Отвод воздуха происходит через рукоятку, что препятствует завихрению пыли в рабочей зоне.