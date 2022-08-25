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Пневмогайковерт Sumake ST 5549 (1/2" 542 Нм)
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт Sumake ST 5549 (1/2" 542 Нм)
    Арт. X7607
    5.0
    1
    Пневмогайковерт Sumake ST 5549 (1/2" 542 Нм)

      Пневмогайковерт Sumake ST 5549 (1/2" 542 Нм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X7607
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Тип
      		угловой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмогайковерт SUMAKE ST 5549 AK 7339 предназначен для работы с твердыми соединениями благодаря высоким показателям крутящего момента. Функция реверса позволяет как закручивать, так и откручивать крепежи. Корпус выполнен из металла, что значительно повышает устойчивость инструмента к механическим повреждениям.

        Преимущества

        • Предназначен для завинчивания и отвинчивания любого типа крепежа ударноимпульсным методом
        • Работа на сжатом воздухе обеспечивает максимальную безопасность рабочего процесса
        • Относительно малый вес и габариты снижают энергоемкость работы
        • Долгий срок службы благодаря качеству материалов