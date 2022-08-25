Пневмогайковерт Sumake ST 5549 (1/2" 542 Нм)
Арт. X7607
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Набор головок в комплекте
|Нет
|
Тип
|угловой
- Пневмогайковерт SUMAKE ST 5549 AK 7339 предназначен для работы с твердыми соединениями благодаря высоким показателям крутящего момента. Функция реверса позволяет как закручивать, так и откручивать крепежи. Корпус выполнен из металла, что значительно повышает устойчивость инструмента к механическим повреждениям.
Преимущества
- Предназначен для завинчивания и отвинчивания любого типа крепежа ударноимпульсным методом
- Работа на сжатом воздухе обеспечивает максимальную безопасность рабочего процесса
- Относительно малый вес и габариты снижают энергоемкость работы
- Долгий срок службы благодаря качеству материалов