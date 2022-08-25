Пневмогайковерт Sumake ST 5549 K (1/2" 480 нм)
Арт. X1099040145
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.5
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Пневмогайковерт SUMAKE ST 5549 K 1843820 предназначен для работ с твердыми соединениями благодаря высоким показателям крутящего момента и количеству оборотов. Корпус инструмента изготовлен из металла для лучшей защиты внутренних узлов от механический повреждений. Удобная рукоятка снабжена мягкой прорезиненной вставкой для надежного хвата и удержания без проскальзывания руки. Принцип работы на сжатом воздухе значительно увеличивает рабочий ресурс инструмента. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Предназначен для завинчивания и отвинчивания любого типа крепежа ударноимпульсным методом
- Функция реверса позволяет как закручивать, так и откручивать крепежи
- Работа на сжатом воздухе обеспечивает максимальную безопасность рабочего процесса
- Относительно малый вес и габариты снижают энергоемкость работы
- Инструмент поставляется в кейсе