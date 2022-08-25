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Пневмогайковерт Sumake ST 5549 K (1/2" 480 нм)
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт Sumake ST 5549 K (1/2" 480 нм)
    Арт. X1099040145
    5.0
    1
    Пневмогайковерт Sumake ST 5549 K (1/2" 480 нм)
    Пневмогайковерт Sumake ST 5549 K (1/2" 480 нм)
      Пневмогайковерт Sumake ST 5549 K (1/2" 480 нм)
      Пневмогайковерт Sumake ST 5549 K (1/2" 480 нм)

      Пневмогайковерт Sumake ST 5549 K (1/2" 480 нм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099040145
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.5
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмогайковерт SUMAKE ST 5549 K 1843820 предназначен для работ с твердыми соединениями благодаря высоким показателям крутящего момента и количеству оборотов. Корпус инструмента изготовлен из металла для лучшей защиты внутренних узлов от механический повреждений. Удобная рукоятка снабжена мягкой прорезиненной вставкой для надежного хвата и удержания без проскальзывания руки. Принцип работы на сжатом воздухе значительно увеличивает рабочий ресурс инструмента. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Предназначен для завинчивания и отвинчивания любого типа крепежа ударноимпульсным методом
        • Функция реверса позволяет как закручивать, так и откручивать крепежи
        • Работа на сжатом воздухе обеспечивает максимальную безопасность рабочего процесса
        • Относительно малый вес и габариты снижают энергоемкость работы
        • Инструмент поставляется в кейсе