Пневматический гайковерт Sumake ST-555
Арт. X1099040159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Наличие реверса
|Нет
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Упаковка
|коробка
- Пневматический угловой гайковерт Sumake ST-5555 8094590 имеет металлический корпус, что гарантирует долгий срок службы. Инструмент очень легкий и компактный, благодаря чему комфортно работать. Модель широко используется для технического обслуживания автомобилей, сельскохозяйственных машин и строительного оборудования. Пневмодвигатель отличается большим рабочим ресурсом, способен длительное время работать без остановки.
Преимущества
- Небольшие размеры и малый вес - для комфортной работы
- Высокое значение крутящего момента
- Долгий срок службы