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Пневматический гайковерт Sumake ST-555
5.0
1
Найти аналог
Пневматические трещотки
    Пневматический гайковерт Sumake ST-555
    Арт. X1099040159
    5.0
    1
    Пневматический гайковерт Sumake ST-555
    Пневматический гайковерт Sumake ST-555
      Пневматический гайковерт Sumake ST-555
      Пневматический гайковерт Sumake ST-555

      Пневматический гайковерт Sumake ST-555

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099040159
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Наличие реверса
      		Нет
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический угловой гайковерт Sumake ST-5555 8094590 имеет металлический корпус, что гарантирует долгий срок службы. Инструмент очень легкий и компактный, благодаря чему комфортно работать. Модель широко используется для технического обслуживания автомобилей, сельскохозяйственных машин и строительного оборудования. Пневмодвигатель отличается большим рабочим ресурсом, способен длительное время работать без остановки.

        Преимущества

        • Небольшие размеры и малый вес - для комфортной работы
        • Высокое значение крутящего момента
        • Долгий срок службы