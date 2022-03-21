Пневматический гайковерт Sumake ST-555

Преимущества

Небольшие размеры и малый вес - для комфортной работы

Высокое значение крутящего момента

Долгий срок службы

Пневматический угловой гайковерт Sumake ST-5555 8094590 имеет металлический корпус, что гарантирует долгий срок службы. Инструмент очень легкий и компактный, благодаря чему комфортно работать. Модель широко используется для технического обслуживания автомобилей, сельскохозяйственных машин и строительного оборудования. Пневмодвигатель отличается большим рабочим ресурсом, способен длительное время работать без остановки.