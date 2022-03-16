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Пневматический гайковерт Sumake ST-5553 (1/2", 61 Нм)
5.0
2
4 980 ₽
4 983 ₽
Пневматические трещотки
  • Персональная скидка
Пневматический гайковерт Sumake ST-5553 (1/2", 61 Нм)
Арт. X7622
5.0
2
Пневматический гайковерт Sumake ST-5553 (1/2", 61 Нм)
Пневматический гайковерт Sumake ST-5553 (1/2", 61 Нм)
Пневматический гайковерт Sumake ST-5553 (1/2", 61 Нм)
Пневматический гайковерт Sumake ST-5553 (1/2", 61 Нм)
Пневматический гайковерт Sumake ST-5553 (1/2", 61 Нм)
  • Персональная скидка
Пневматический гайковерт Sumake ST-5553 (1/2", 61 Нм)
Пневматический гайковерт Sumake ST-5553 (1/2", 61 Нм)
Пневматический гайковерт Sumake ST-5553 (1/2", 61 Нм)
Пневматический гайковерт Sumake ST-5553 (1/2", 61 Нм)
Пневматический гайковерт Sumake ST-5553 (1/2", 61 Нм)

Пневматический гайковерт Sumake ST-5553 (1/2", 61 Нм)

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  • -3 ₽
4 980 ₽
4 983 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X7622
5.0
2

Характеристики

Производитель
Sumake
Страна производства
Тайвань
Родина бренда
Тайвань
Габариты, мм
290x70x50
Наличие реверса
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 ₽
4 980 ₽
4 983 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пневматический гайковерт Sumake ST-5553 - это устройство для профессионального использования. Применяется данный инструмент для работы с различными крепежами. Заворачивание и отворачивание крепежей - это можно делать одним инструментом. Прямая форма корпуса способствует удобной работе в узкий местах.

    Преимущества

    • Функция реверса служит для быстрого ослабления крепежа
    • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки
    • Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
    • Небольшой вес (1,2 кг)