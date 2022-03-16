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Пневматический гайковерт Sumake ST-5553 (1/2", 61 Нм)
Арт. X7622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Габариты, мм
|290x70x50
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Наличие реверса
|Нет
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- Пневматический гайковерт Sumake ST-5553 - это устройство для профессионального использования. Применяется данный инструмент для работы с различными крепежами. Заворачивание и отворачивание крепежей - это можно делать одним инструментом. Прямая форма корпуса способствует удобной работе в узкий местах.
Преимущества
- Функция реверса служит для быстрого ослабления крепежа
- Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки
- Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
- Небольшой вес (1,2 кг)