Пневматический гайковерт Sumake ST-5553 (1/2", 61 Нм)

Преимущества

Функция реверса служит для быстрого ослабления крепежа

Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки

Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам

Небольшой вес (1,2 кг)

Пневматический гайковерт Sumake ST-5553 - это устройство для профессионального использования. Применяется данный инструмент для работы с различными крепежами. Заворачивание и отворачивание крепежей - это можно делать одним инструментом. Прямая форма корпуса способствует удобной работе в узкий местах.