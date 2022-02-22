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Пневматический гайковерт Sumake ST-5561K
4.5
2
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневматический гайковерт Sumake ST-5561K
    Арт. X7635
    4.5
    2
    Пневматический гайковерт Sumake ST-5561K
    Пневматический гайковерт Sumake ST-5561K
    Пневматический гайковерт Sumake ST-5561K
    Пневматический гайковерт Sumake ST-5561K
    Пневматический гайковерт Sumake ST-5561K
    Пневматический гайковерт Sumake ST-5561K
      Пневматический гайковерт Sumake ST-5561K
      Пневматический гайковерт Sumake ST-5561K
      Пневматический гайковерт Sumake ST-5561K
      Пневматический гайковерт Sumake ST-5561K
      Пневматический гайковерт Sumake ST-5561K
      Пневматический гайковерт Sumake ST-5561K

      Пневматический гайковерт Sumake ST-5561K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X7635
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.5
      Набор головок в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический гайковерт Sumake ST-5561K - это устройство профессионального класса, работающее на сжатом воздухе. Применяется инструмент для работы с крепежными соединениями. Высокий крутящий момент (948 Нм) служит для быстрой затяжки твердых соединений.

        Преимущества 

        • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки
        • Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
        • Пистолетная форма корпуса удобна при работе в тяжелых условиях производства
        • Ударно-импульсный механизм и высокий крутящий момент повышают производительность труда
        • Наличие функции реверса помогает при выворачивании крепежных элементов
        • Посадочный размер для головки 3/4 дюйма