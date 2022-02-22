Преимущества

Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки

Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам

Пистолетная форма корпуса удобна при работе в тяжелых условиях производства

Ударно-импульсный механизм и высокий крутящий момент повышают производительность труда

Наличие функции реверса помогает при выворачивании крепежных элементов

Посадочный размер для головки 3/4 дюйма

Пневматический гайковерт Sumake ST-5561K - это устройство профессионального класса, работающее на сжатом воздухе. Применяется инструмент для работы с крепежными соединениями. Высокий крутящий момент (948 Нм) служит для быстрой затяжки твердых соединений.