Пневмогайковерт Sumake ST 5568 (3/4", 1220 Нм)

Преимущества

Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки

Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам

Пистолетная форма корпуса удобна при работе в тяжелых условиях производства

Ударно-импульсный механизм и высокий крутящий момент повышают производительность труда

Наличие функции реверса помогает при выворачивании крепежных элементов

Пневматический гайковерт Sumake - это устройство профессионального класса, работающее на сжатом воздухе. Применяется инструмент для работы с крепежными соединениями. Данная модель сконструирована для работы в условиях производства, рукоять с ребристым нескользящим покрытием способствует надежному удержанию гайковерта при работе.