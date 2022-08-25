Пневмогайковерт Sumake ST 5568 (3/4", 1220 Нм)
Арт. X76197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.2
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Пневматический гайковерт Sumake - это устройство профессионального класса, работающее на сжатом воздухе. Применяется инструмент для работы с крепежными соединениями. Данная модель сконструирована для работы в условиях производства, рукоять с ребристым нескользящим покрытием способствует надежному удержанию гайковерта при работе.
Преимущества
- Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки
- Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
- Пистолетная форма корпуса удобна при работе в тяжелых условиях производства
- Ударно-импульсный механизм и высокий крутящий момент повышают производительность труда
- Наличие функции реверса помогает при выворачивании крепежных элементов