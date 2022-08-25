Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневмогайковерт Sumake ST 5568 (3/4", 1220 Нм)
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт Sumake ST 5568 (3/4", 1220 Нм)
    Арт. X76197
    5.0
    1
    Пневмогайковерт Sumake ST 5568 (3/4", 1220 Нм)

      Пневмогайковерт Sumake ST 5568 (3/4", 1220 Нм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X76197
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.2
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневматический гайковерт Sumake - это устройство профессионального класса, работающее на сжатом воздухе. Применяется инструмент для работы с крепежными соединениями. Данная модель сконструирована для работы в условиях производства, рукоять с ребристым нескользящим покрытием способствует надежному удержанию гайковерта при работе.

        Преимущества 

        • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки
        • Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
        • Пистолетная форма корпуса удобна при работе в тяжелых условиях производства
        • Ударно-импульсный механизм и высокий крутящий момент повышают производительность труда
        • Наличие функции реверса помогает при выворачивании крепежных элементов