Преимущества

Набор из 10 ударных насадок в комплекте исключает необходимость приобретать их отдельно

Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом

Высокий показатель крутящего момента делает возможной работу с очень твердыми резьбовыми соединениями

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени

Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Пневматический гайковерт Sumake ST-5578 служит для закручивания и выкручивания крепежей. Высокий показатель крутящего момента позволяет работать с крайне твердыми резьбовыми соединениями. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту внутренних элементов от механических повреждений. Пневмодвигатель обладает высокой устойчивостью к перегрузкам и большим рабочим ресурсом.