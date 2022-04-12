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Пневматический гайковерт Sumake ST-5578
4.5
2
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневматический гайковерт Sumake ST-5578
    Арт. X1099040174
    4.5
    2
    Пневматический гайковерт Sumake ST-5578
    Пневматический гайковерт Sumake ST-5578
    Пневматический гайковерт Sumake ST-5578
      Пневматический гайковерт Sumake ST-5578
      Пневматический гайковерт Sumake ST-5578
      Пневматический гайковерт Sumake ST-5578

      Пневматический гайковерт Sumake ST-5578

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. X1099040174
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.2
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический гайковерт Sumake ST-5578 служит для закручивания и выкручивания крепежей. Высокий показатель крутящего момента позволяет работать с крайне твердыми резьбовыми соединениями. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту внутренних элементов от механических повреждений. Пневмодвигатель обладает высокой устойчивостью к перегрузкам и большим рабочим ресурсом.

        Преимущества 

        • Набор из 10 ударных насадок в комплекте исключает необходимость приобретать их отдельно
        • Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
        • Высокий показатель крутящего момента делает возможной работу с очень твердыми резьбовыми соединениями
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
        • Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени
        • Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса