Пневматический гайковерт Sumake ST-5578
Арт. X1099040174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.2
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Пневматический гайковерт Sumake ST-5578 служит для закручивания и выкручивания крепежей. Высокий показатель крутящего момента позволяет работать с крайне твердыми резьбовыми соединениями. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту внутренних элементов от механических повреждений. Пневмодвигатель обладает высокой устойчивостью к перегрузкам и большим рабочим ресурсом.
Преимущества
- Набор из 10 ударных насадок в комплекте исключает необходимость приобретать их отдельно
- Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
- Высокий показатель крутящего момента делает возможной работу с очень твердыми резьбовыми соединениями
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
- Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени
- Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса