Пневмогайковерт ударный IW1600

Преимущества

Высокий момент затяжки

Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек

Инструмент устойчив к механическому износу

Ударным пневмогайковертом FUBAG IW1600 100198 можно работать даже в условиях повышенной влажности

Регулировка момента затяжки

Реверс

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Ударный пневмогайковерт FUBAG IW1600 100198 справляется с крепежными работами намного быстрее, чем любой сетевой или аккумуляторный гайковерт. Регулируемый момент затяжки позволяет работать с оснасткой различного размера. Дополнительная рукоятка в центре корпуса инструмента позволяет распределить нагрузку и сделать неутомительной даже длительную работу.