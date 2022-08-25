Пневмогайковерт ударный IW1600
Арт. fubag_737
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Ударный пневмогайковерт FUBAG IW1600 100198 справляется с крепежными работами намного быстрее, чем любой сетевой или аккумуляторный гайковерт. Регулируемый момент затяжки позволяет работать с оснасткой различного размера. Дополнительная рукоятка в центре корпуса инструмента позволяет распределить нагрузку и сделать неутомительной даже длительную работу.
Преимущества
- Высокий момент затяжки
- Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
- Инструмент устойчив к механическому износу
- Ударным пневмогайковертом FUBAG IW1600 100198 можно работать даже в условиях повышенной влажности
- Регулировка момента затяжки
- Реверс
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе