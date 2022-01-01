Пневматический гайковерт Fubag IW580 1/2, 226л/м, 6,3бар + набор головок и кейс

Преимущества

Высокий момент затяжки

Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек

Инструмент устойчив к механическому износу

Разрешена эксплуатация даже в условиях повышенной влажности

Регулировка момента затяжки

Реверс

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Кейс - для удобства хранения и транспортировки ударного пневмогайковерта FUBAG IW580 + набора головок 100191

Ударный пневмогайковерт FUBAG IW580 + набор головок 100191 предназначен для быстрого вкручивания/выкручивания крепежа. Пневмодвигатель отличается большим рабочим ресурсом, способен длительное время работать без остановки. В комплекте с инструментом поставляется оснастка, что исключает необходимость приобретать ее отдельно.