Пневматический гайковерт Fubag IW580 1/2, 226л/м, 6,3бар + набор головок и кейс
Арт. fubag_740
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Давление, атм
|6.3
|
Набор головок в комплекте
|Нет
- Ударный пневмогайковерт FUBAG IW580 + набор головок 100191 предназначен для быстрого вкручивания/выкручивания крепежа. Пневмодвигатель отличается большим рабочим ресурсом, способен длительное время работать без остановки. В комплекте с инструментом поставляется оснастка, что исключает необходимость приобретать ее отдельно.
Преимущества
- Высокий момент затяжки
- Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
- Инструмент устойчив к механическому износу
- Разрешена эксплуатация даже в условиях повышенной влажности
- Регулировка момента затяжки
- Реверс
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки ударного пневмогайковерта FUBAG IW580 + набора головок 100191