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Пневматический гайковерт Fubag IW580 1/2, 226л/м, 6,3бар + набор головок и кейс
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Пневматические гайковерты
    Пневматический гайковерт Fubag IW580 1/2, 226л/м, 6,3бар + набор головок и кейс
    Арт. fubag_740
    Пневматический гайковерт Fubag IW580 1/2, 226л/м, 6,3бар + набор головок и кейс
    Пневматический гайковерт Fubag IW580 1/2, 226л/м, 6,3бар + набор головок и кейс
    Пневматический гайковерт Fubag IW580 1/2, 226л/м, 6,3бар + набор головок и кейс
    Пневматический гайковерт Fubag IW580 1/2, 226л/м, 6,3бар + набор головок и кейс
      Пневматический гайковерт Fubag IW580 1/2, 226л/м, 6,3бар + набор головок и кейс
      Пневматический гайковерт Fubag IW580 1/2, 226л/м, 6,3бар + набор головок и кейс
      Пневматический гайковерт Fubag IW580 1/2, 226л/м, 6,3бар + набор головок и кейс
      Пневматический гайковерт Fubag IW580 1/2, 226л/м, 6,3бар + набор головок и кейс

      Пневматический гайковерт Fubag IW580 1/2, 226л/м, 6,3бар + набор головок и кейс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_740

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударный пневмогайковерт FUBAG IW580 + набор головок 100191 предназначен для быстрого вкручивания/выкручивания крепежа. Пневмодвигатель отличается большим рабочим ресурсом, способен длительное время работать без остановки. В комплекте с инструментом поставляется оснастка, что исключает необходимость приобретать ее отдельно.

        Преимущества

        • Высокий момент затяжки
        • Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
        • Инструмент устойчив к механическому износу
        • Разрешена эксплуатация даже в условиях повышенной влажности
        • Регулировка момента затяжки
        • Реверс
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки ударного пневмогайковерта FUBAG IW580 + набора головок 100191