Пневмогайковерт IWC 1400 1/2, 1380 Нм, 6,3 бар, композитный корпус

Преимущества

Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек

3-х ступенчатый регулятор мощности на закручивание

Корпус ударного пневмогайковерта FUBAG IWC 1400 1/2" 100205 из композитного материала

Инструмент устойчив к механическому износу

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 1400 1/2" 100205 используется в автосервисах, производственных цехах, ремонтных мастерских. Он выполнен из износостойкого композитного материала, благодаря чему срок его службы выше. Наличие удара позволяет откручивать приржавевший и закисший крепеж. Модель работает с головками от 10 до 27 мм.