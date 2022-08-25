Пневмогайковерт IWC 1400 1/2, 1380 Нм, 6,3 бар, композитный корпус
Арт. fubag_1111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 1400 1/2" 100205 используется в автосервисах, производственных цехах, ремонтных мастерских. Он выполнен из износостойкого композитного материала, благодаря чему срок его службы выше. Наличие удара позволяет откручивать приржавевший и закисший крепеж. Модель работает с головками от 10 до 27 мм.
Преимущества
- Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
- 3-х ступенчатый регулятор мощности на закручивание
- Корпус ударного пневмогайковерта FUBAG IWC 1400 1/2" 100205 из композитного материала
- Инструмент устойчив к механическому износу
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе