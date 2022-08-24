Пневмогайковерт ударный IWC 2500

Преимущества

Надежный ударный механизм с двойным молоточком - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек

3-х ступенчатый регулятор мощности в обе стороны повышает эффективность работы

Узкая фронтальная часть - для работы в труднодоступных местах

Фрикционное кольцо с отверстием - для лучшей фиксации головки

Ударопрочный корпус из композитного материала - для долгого срока службы ударного пневмогайковерта FUBAG IWC 2500 1" 100270

Удобная рукоятка со вставкой из термопластичной резины - для комфортной работы инструментом

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 2500 1" 100270 серии Ergonomic Power имеет повышенную мощность и композитный корпус. Дополнительная рукоятка помогает лучше удерживать инструмент во время работы. Высокий крутящий момент позволяет работать с грузовыми автомобилями и автобусами. Модель имеет надежный ударный механизм Twin Hammer - за один оборот осуществляется два мощных сбалансированных удара.