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Пневмогайковерт ударный IWC 2500
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт ударный IWC 2500
    Арт. fubag_1115
    5.0
    1
    Пневмогайковерт ударный IWC 2500
    Пневмогайковерт ударный IWC 2500
    Пневмогайковерт ударный IWC 2500
      Пневмогайковерт ударный IWC 2500
      Пневмогайковерт ударный IWC 2500
      Пневмогайковерт ударный IWC 2500

      Пневмогайковерт ударный IWC 2500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_1115
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 2500 1" 100270 серии Ergonomic Power имеет повышенную мощность и композитный корпус. Дополнительная рукоятка помогает лучше удерживать инструмент во время работы. Высокий крутящий момент позволяет работать с грузовыми автомобилями и автобусами. Модель имеет надежный ударный механизм Twin Hammer - за один оборот осуществляется два мощных сбалансированных удара.

        Преимущества

        • Надежный ударный механизм с двойным молоточком - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
        • 3-х ступенчатый регулятор мощности в обе стороны повышает эффективность работы
        • Узкая фронтальная часть - для работы в труднодоступных местах
        • Фрикционное кольцо с отверстием - для лучшей фиксации головки
        • Ударопрочный корпус из композитного материала - для долгого срока службы ударного пневмогайковерта FUBAG IWC 2500 1" 100270
        • Удобная рукоятка со вставкой из термопластичной резины - для комфортной работы инструментом
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе