Пневмогайковерт ударный IWC 2500
Арт. fubag_1115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 2500 1" 100270 серии Ergonomic Power имеет повышенную мощность и композитный корпус. Дополнительная рукоятка помогает лучше удерживать инструмент во время работы. Высокий крутящий момент позволяет работать с грузовыми автомобилями и автобусами. Модель имеет надежный ударный механизм Twin Hammer - за один оборот осуществляется два мощных сбалансированных удара.
Преимущества
- Надежный ударный механизм с двойным молоточком - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
- 3-х ступенчатый регулятор мощности в обе стороны повышает эффективность работы
- Узкая фронтальная часть - для работы в труднодоступных местах
- Фрикционное кольцо с отверстием - для лучшей фиксации головки
- Ударопрочный корпус из композитного материала - для долгого срока службы ударного пневмогайковерта FUBAG IWC 2500 1" 100270
- Удобная рукоятка со вставкой из термопластичной резины - для комфортной работы инструментом
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе